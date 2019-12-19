提升住宿型長照機構品質，行政院長蘇貞昌已核定「住宿式服務機構品質提升卓越計畫」，凡經評鑑合格的公立住宿型長照機構每年每床獎勵1萬元，私立機構（含公設民營）每年每床獎勵2萬元，每年每機構最高獎勵100床，從今年12月11日起實施到2023年12月31日止，總計投入92億餘元。

行政院發言人Kolas Yotaka指出，預估中央及地方總共有各類住宿式機構1,849家（公立84家、私立1,765家）受益，共計10萬5,765床。這項計畫並未新增預算，總計五年共92億960萬元，由原有的長照服務發展基金支應。

政府推動「長照2.0 升級版」希望透過補助方案能夠提升住宿型機構品質。衛福部之前已宣布，針對在住宿型機構接受照護的失智失能長者，每人每年將給予最高6萬元的補助，但有排富限制，蘇揆進一步核定對住宿型長照機構補助。

蘇貞昌今天在行政院會中表示，為建構友善高齡環境，長照服務據點迄今已布建超過7,000個，今年7月所得稅法修正後，明年起將有12萬元的長照特別扣除額，可減輕有長照需求的家庭負擔，而使用住宿式服務機構者，今年9月起政府也補助每人每年最高6萬元；他已於12月11日核定提升住宿式機構的服務品質專案計畫，針對公私立機構分別給予每床1至2萬元的獎勵。

蘇貞昌說，蔡政府執政以來，長照預算從年的不到50億元，增加到明年的400億元，成長達八倍，顯示政府的用心。

(工商 )