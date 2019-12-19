華為、中興通訊等大陸科技巨頭在美國遭到封殺，意外引發大陸半導體產業加速自主化發展，甚至也展開供應鏈去美化進程，然而，專欄作家表示，大陸投資人趁機進場炒股，平均收益率達到170%，然而，大陸過往傾全力發展的產業，沒有幾個有好下場。

據外國財經媒體報導，Shuli Ren指出，美國及其盟友制裁華為等大陸科技公司，讓這些陸廠將供應鏈逐漸從有美企主導，轉變為大陸廠商供應，大陸半導體廠商的業績也順勢拉抬，這些經理人也藉此向客戶銷售，只要等著川普繼續打擊陸企，激起大陸民眾的愛國情操就可繼續操作。

大陸2018年進口3120億美元(將近9.3兆元新台幣) 的積體電路產品，也是首次超越3000億美元門檻，成為今年陸股表現最好的版塊之一，44檔被歸類在半導體類股的股票平均收益率達170%，市值1280億美元（約3.8兆元新台幣），然而，這些公司的年銷售額僅達到155億美元(約4665億元新台幣)。

Shuli Ren警告，只要大陸企業一察覺哪裡有賺錢機會，就會大舉湧進該產業，最終破壞產業供需平衡，產品價格一落千丈，投資人手上就只剩下利潤微薄，體質脆弱的股票。

大陸面板廠前幾年看準面板產業市場潛力，大舉瘋狂興建面板廠影響，讓整個面板產業產能過剩，價格大幅滑落，但全球面板大廠京東方、華星光電仍繼續投入新產能，讓所有LCD面板廠面臨虧損，包括三星、LG Display也得調整腳步減少支出。至於台灣「面板雙虎」友達、群創，股價更是一度殺破10元票面，華映則是不堪虧損於今年中下市，讓被與半導體產業稱並稱為台灣兆元產業面板業崩跌谷底，可做為遭大陸傾所有資源全力發展的產業可能引發的後果。

(中時電子報)