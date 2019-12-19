九太科技洋將賽森19日拿下13分、20籃板及13助攻，成為SBL史上第2位連兩場拿下大三元的球員，可惜僅剩單洋將撐場的九太，仍以77比88不敵台灣啤酒，苦吞開季3連敗，，意思就是代表，只要賽森拿大三元，九太還沒贏過！

SBL史上第1位連兩場拿下大三元的球員，是第7季效力璞園的桑德斯，他在2010年1月10與11日都拿大三元，可是這兩戰璞園都贏，反觀賽森連兩場大三元，九太卻都輸對手兩位數以上，證明光靠一己之力，還是難以扭轉頹勢。

「我壓根沒想過這些，因為我從來不管我的個人數據如何，也不會在乎，我在乎的只有比賽輸贏而已，」賽森表示，「這應該是我生涯首次連兩場大三元，我也不清楚自己單季最多拿過幾次大三元，我只會去記住單季幫助球隊贏幾場。」

只是隨著布魯克斯離隊，九太恐怕短期間內仍然必須依賴單洋將，也就是要讓賽森繼續「打好打滿」，接下來九太21日下午5點出戰桃園璞園，在雙方都是單洋將的情況下，賽森或許有機會挑戰史上首位連3場拿下大三元球員的壯舉。

九太總教練劉嘉發賽後坦承，由於目前暫時找不到合適的大外援，只能繼續努力尋找，接下來仍以李家瑞、吳怡斌、蘇奕晉等本土長人為主，「這也沒辦法，我們先前找到艾素被富邦先搶了，只好繼續找其他人選，順便磨練本土戰力。」

台啤5人得分上雙，塞瑟夫拿下18分、14籃板，充分展現他在內線的絕對優勢，巴克利也有17分、9籃板，黃鎮11分，蔣淯安與周伯勳各有10分，台啤總教練周俊三說：「畢竟對方少1個洋將，我們贏球也正常，但我很滿意失誤控制。」

(中時 )