曾主持美國國家廣播公司（NBC）深夜脫口秀《杰哥戽斗秀》的A咖主持人杰‧里諾（Jay Leno），退下第一線後沒閒著，目前擔任NBC節目《美國達人秀》的客座評審。不過最近傳出，杰哥4月在一段未播出的片段中，調侃製作人賽門科威爾的愛犬是「韓國餐館的一道料理」，完全惹毛亞裔與韓裔社群，齊轟他拿外界對亞裔的刻板印象開玩笑，要求NBC與杰哥切割。

這並不是杰里諾頭一次開類似玩笑，他2002年就曾嘲弄在奧運失格的南韓溜冰選手，說對方回家後「生氣踢狗，怒吃」。

據綜藝媒體Variety報導，杰哥這回再出包，是因為《美國達人秀》遭指控工作環境「有害」，調查後發現，杰里諾4月在節目中，對著一幅描繪科威爾愛犬的畫作說，這種動物代表韓國餐館的一種料理。在場的評審、非裔女星尤妮恩（Gabrielle Monique Union-Wade，NBA球星韋德的太座），立刻要求製作人把此事呈報NBC人事當局，但報導指出，最後只有現場主管知情。

消息曝光後，美國的兩大亞裔社群團體，包括亞美公益促進會，以及亞美媒體行動聯盟，雙雙痛批杰里諾「選擇有害的刻板印象，關上了解多元族群的溝通大門。」

韓裔美國人協會則要求NBC，徹底切割杰里諾，因為他冒犯且傳達對亞裔的錯誤觀念。

(中時 )