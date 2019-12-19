麗豐-KY（4137-TW〉執行長趙承佑19日指出，目前全球「克麗緹娜」總加盟店數已逾4800家，麗豐集團仍有信心明年穩步朝向展店400家的目標邁進，新門店將主要落戶到大陸二、三線城市，「克麗緹娜」在大陸也將由主攻一線城市下沉到二、三線城市，也將帶動麗豐未來營運發展保持穩健成長。

今年適逢麗豐-KY旗下主營品牌｢克麗緹娜｣創立30週年，趙承佑說，未來將力推麗豐集團朝向「品牌經營、全球發展、數據管理」的方向，期望以全方位穩健成長目標，擴大集團於美容保養市場的占有率表現，站上國際舞台。

麗豐集團旗下主營通路「克麗緹娜」美容連鎖加盟店於全球總店數逾4800家，今年截至11月的合併營收達新台幣46.44億元，已超越去年全年營收表現。

趙承佑指出，近年來大陸經濟成長速度放緩，但受惠於消費全面升級以及各產業朝向互聯網發展趨勢明確下，帶動包括美妝護膚品、醫療保健等提升個人外表的「顏值經濟」在大陸市場的規模保持高速成長的態勢，創造美容保養相關產業良好的發展環境。

除了主營通路蓬勃發展外，麗豐-KY將持續跟進「雅樸麗德」在醫美、抗衰老的發展，年底前籌劃在上海、南京即將分別啟動三家醫美及二家全科診所之設立，將高端生醫技術服務帶入，提高經營門檻並創造差異化。

(旺報 )