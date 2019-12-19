一齣《婚姻故事》讓「黑寡婦」史嘉蕾．喬韓森（Scarlett Johansson）美豔形象大翻盤，不但已成功入圍金球獎，還有人看好她挑戰奧斯卡影后。劇情說的是婚姻的柴米油鹽，但也對照了史嘉蕾兩次離婚的真實經歷。

《婚姻故事》12月在影音平台Netflix上線後大獲好評，橫掃各大社群網站，大大小小的影評、專文傾巢而出。這齣由無數細節堆疊出的婚姻好戲，巧妙地從一對夫妻打算離婚作為故事起點，回看從初識、熱戀，一路到熱情消磨、爭吵不休的歷程。

史嘉蕾．喬韓森以樸素打扮演出《婚姻故事》，和男主角亞當．崔佛（Adam Driver）雙雙入圍金球獎。（圖片來源：取自Netflix Film Twitter）

情節並不高潮起伏，但描寫細膩而真摯，不論已婚、離婚，或對婚姻躊躇不前的人，都能在故事中得到共鳴。《婚姻故事》在年末大卡司、大製作的好萊塢電影中，單靠扎實劇本就擊出一記好球，有人說最大贏家是女主角史嘉蕾．喬韓森，「黑寡婦」這次終於不用再穿緊身衣演戲，一身襯衫、牛仔褲，近乎素顏的裝扮，就讓她一路入圍金球獎以及美國演員工會獎（SAG Awards）最佳女主角。由於美國演員工會獎素來有「奧斯卡風向球」美名，因此她也被看好能叩關奧斯卡影后。但鮮少人知道，演出《婚姻故事》的同時，史嘉蕾自身婚姻也正風雨飄搖。

當《婚姻故事》的導演諾亞．包姆巴赫（Noah Baumbach）找上史嘉蕾，她和第二任法籍丈夫羅曼．達瑞克（Romain Dauriac）正在辦離婚。正式開拍後，史嘉蕾飾演在婚姻中迷失自我的妮可（Nicole），因離婚而不安的情緒反而漸漸平復，「我慢慢消化了自己的感受，反而可以妥善運用這些情緒，而不是整天愁雲慘霧，」她說。

將情緒轉移入戲劇，加上心理治療的幫助，她逐漸走出離婚姻霾，讓她重新振作的大功臣，還有5歲的女兒蘿絲（Rose）：「只要看著她，我就覺得充滿希望和正面力量，偶爾釋放情緒是可以的，但是你要很快打起精神。」

史嘉蕾9歲就以童星身分出道，到今年35歲，已整整在好萊塢闖蕩超過25年。18歲憑藉電影《愛情，不用翻譯》正式嶄露頭角，但成名早代表感情路也得赤裸裸攤開在大眾面前。

她曾多次被不同刊物選為「最性感女性」，不過性感不但讓角色容易被定型，成了施展演技的包袱，似乎連帶感情路也曲折顛簸。

最受關注的是她和「死侍」萊恩．雷諾斯（Ryan Reynolds）的那一段，金童玉女一度備受看好，但2008年低調結婚後，撐不到3年，兩人在2011年正式離婚。「第一次婚姻，我那時候才23歲，」史嘉蕾回憶，「根本不懂婚姻是什麼，可能有點想得太浪漫了。」

揮別了青澀的第一段婚姻，史嘉蕾2013年再情定記者出身的第二任丈夫羅曼．達瑞克，一度也愛得轟轟烈烈，雖然被外界閒言閒語，暗指「女高男低」，史嘉蕾高調護夫，強調「我就愛他的腦袋」。夫妻倆曾共同在巴黎創業賣爆米花，也生下女兒蘿絲，但2017年婚姻再次破裂。

過去兩段婚姻，史嘉蕾都在交往不到一年內閃婚，加上曾公開表示「一夫一妻制有違自然」，各種說她為愛沖昏頭、不專情，或看好戲的流言蜚語不曾少，史嘉蕾本人倒是處之泰然，不曾對兩任前夫口出惡言，更不曾對愛情失望，今（2019）年5月她又宣布訂婚，這次情定美國知名電視節目編劇柯林．約斯特（Colin Jost）。

「建立家庭、創造家庭，讓一個家順利運作，我還是覺得是很棒的，」她說，「我一直都想要有這樣一個家。」感情上一路走來的分分合合始終沒讓她對愛失望，反而水到渠成一般，成為這次演出《婚姻故事》的珍貴養分。其實除了《婚姻故事》，她也同時以《兔嘲男孩》入圍多個女配角獎，2019是史嘉蕾的演技大豐收年，而正如她所說，「其實我一直都很努力」，這次她褪下性感裝扮，改披掛積累多年的演技，一樣讓人驚豔。

資料來源：USA Today、Vanity Fair、People

(中時電子報)