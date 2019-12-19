半年內第3家出現財務危機的大陸銀行──山東恒豐銀行，已在大陸官方的主導下，由中國大陸主權財富基金「中央匯金」牽頭，聯合山東省金融資產管理股份有限公司（簡稱「山東資產」）與新加坡大華銀行等投資者，對陷入財務困境的恆豐銀行提供1000億元人民幣(約合台幣4370億)注資，以維持其正常營運。

據《21世紀經濟報導》指出，恆豐銀行將以每股1元的價格發行1000億股定向增資普通股。中央匯金將認購60%，山東資產認購36%，大華銀行與其他股東認購4%。恆豐銀行註冊資本將從人民幣16.9億元增至112.096億元。

一位知情人士稱，在恆豐銀行有貸款的民企股東被要求償還貸款，不能還款的將以股抵債。而前任董事長違規利用銀行資金入股的問題股東，或已被政府接管。

報導表示，恆豐銀行重組過程頗為曲折，儘管目前中央匯金成為了控股股東，但恆豐銀行的控制權仍在山東省政府，不排除未來中央匯金會把部分股權轉讓給山東方面的國企。

前述知情人士透露，恆豐銀行受前後兩任董事長違法違規等諸多事件的影響，不良資產高達上千億。其中多位高管私分巨款且內鬥不斷，銀行亦違規進行員工持股或利用銀行理財資金違規入股銀行，風險控管薄弱等諸多問題。2017、2018兩年內有多位銀行高管被調查或遭法院判刑，涉及罪名包括濫權、貪污，受賄金額高達數十億人民幣。恒豐銀行則連續兩年未能披露年報，這在大型股份制商業銀行中幾乎沒有先例。

大陸官方最終在今年8月完全接管恆豐銀行，這是繼內蒙包商銀行及遼寧錦州銀行後，今年5月以來第三家被接管的大陸銀行。

(中時電子報)