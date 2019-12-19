TVBS《女力報到》播出至今一年來收視不斷創新高，24日起與史坦利國際傳媒、中視攜手出擊，將即將推出全新第三季《女力報到-小資女上班記》。TVBS執行副總楊盛昱19日表示，該劇播出283集至今，是全台戲劇中唯一沒有壞人只有好人、充滿正能量的好戲，謝謝中視加入跨平台播出，一起將正能量傳播更廣、發揮更強。中視總經理胡雪珠也有信心會一起開啟新收視氣象、創下更亮眼的成績。

TVBS新一季《女力報到-小資女上班記》將與中視及史坦利國際傳媒合作。（粘耿豪攝）

TVBS新一季《女力報到-小資女上班記》將與中視合作播出。（粘耿豪攝）

《女力報到-小資女上班記》女演員們在方馨領軍之下，各個精心裝扮成OL小資女出席記者會，劇中新婚的「小仙姑」梁舒涵扮新手嬌妻、楊晴化身俏秘書，李宣榕、楊雅筑、王樂妍、王上菲、王沛語也盛裝登場。梁舒涵現場人妻大解放嘴對嘴親吻李宣榕，前一晚剛從美國回來、還在調時差的李宣榕害羞地說：「沒想到我人生中的初吻就獻給舒涵了。」梁舒涵還爆料第三季最大賣點就是：「生小孩不是只有女生的問題！是我老公曾子余有些東西不足，讓我很難受孕！」

梁舒涵、李宣榕親親。（粘耿豪攝）

梁舒涵、李宣榕感情好。（粘耿豪攝）

她笑說，劇中老公身體有問題，需要在家調養，所以她會出來工作，「因為他劇中是工程師、常用電腦、三餐不正常，所以有一些東西不足！我沒有說他腰力不好，什麼活動量不足噢！」曾子余看到劇本後很擔心以後走在市場會被認出然後大聲喊「你看那個誰，精蟲量不足」。

方馨。（粘耿豪攝）

方馨、劉書宏。（粘耿豪攝）

方馨劇中被小她10歲的小鮮肉劉書宏狂撩，劉書宏坦言，兩人拍前五場戲時，他完全不敢直視對方太久，「因為馨姐氣場太強、太美了！」他主動問方馨「我這塊肉怎麼樣」，方馨直接以「瘦了點，不是我的菜」打槍他，「像我老公就高高壯壯，有點份量。而且長太帥也不行，會沒安全感」。方馨也爆料好友陳美鳳是本劇忠實觀眾，滿欣賞劉書宏，所以她一直在誘惑好友來客串一下。

被問演《女力》與之前演本土劇八點檔的差別，方馨表示，之前拍八點檔常常熬夜，現在拍這部很輕鬆，可以早睡早起，狀態調整很好，且現在這角色很像私底下她自己的感覺，演起來滿上手。她一開始有問導演王為她有沒有哪裡需要改進，導演回她「都很好，就是國語太標準，生活中不可能每個發音咬字都那麼清楚，就慢慢調整」。

楊晴。（粘耿豪攝）

方馨、楊晴、楊雅筑、王樂妍劇中是公司同事，戲外也感情好，4人還有個共同群組「上班女狼」，常一起吃飯、唱歌、聚會、畫畫、小酌，王樂妍爆料她們感情好到一起袒裎相見過。

(中時 )