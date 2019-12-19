2019十大熱門台劇，劉以豪主演的《我們不能是朋友》奪冠。（愛奇藝台灣站提供）

愛奇藝台灣站今天（12月19日）公布年度成績單，表示全年衝破17億流量，今年Google甫公布2019戲劇搜尋排行前的5名，就有3部作品在愛奇藝台灣站獨家播出，其中古裝大劇《皓鑭傳》在1月上架後，短短28小時內衝破百萬流量，於愛奇藝台灣站累積近4千萬觀看數。

該平台同時公布2019「十大熱門陸劇」、「五大熱門台劇」、「十大熱門韓劇」、「五大熱門韓綜」、「五大熱門陸綜」、「五大熱門電影」等6項年度流量排行榜（愛奇藝台灣站瀏覽量統計：2018年12月1日至2019年11月30日）。

在陸劇榜方面，古裝題材占了6部，由聶遠、吳謹言、茅子俊主演的《皓鑭傳》，以及「零負評女神」林依晨與張彬彬「蓮花CP」主演《小女花不棄》分別奪下冠、亞軍，其後依序是「現男友」李現主演的甜寵劇《親愛的，熱愛的》、《招搖》、影帝張震出道至今首部主演電視劇《宸汐緣》、《白髮》、《獨孤皇后》、《黃金瞳》、《我只喜歡你》及《烈火軍校》。

此外，張若昀、李沁、陳道明主演的《慶餘年》，以及由李現、李一桐主演的《劍王朝》，目前也正在熱播，將陪伴觀眾一起跨年追劇。2020年，愛奇藝台灣站也將持續推出新作品，包含由王大陸、李沁、肖戰主演的古裝言情劇《狼殿下》；許凱將與吳謹言、白鹿於《朝歌》再續前緣，並將在頂著「延禧姊妹劇」光環的《大唐女兒行》中與李一桐共組CP，還有佘詩曼、黃曉明主演的《鬢邊不是海棠紅》；以及王源、歐陽娜娜合演的古裝劇《大主宰》等多。

張鈞甯、邱澤、王真兒主演的《唐人街探案》，男神胡一天、陳哲遠主演由古龍經典武俠小說改編的《絕代雙驕》，最近也將在愛奇藝台灣站獨家上線。2019愛奇藝台灣站台劇排行榜，則由劉以豪、郭雪芙主演的《我們不能是朋友》奪下冠軍。該劇打破傳統挑戰辛辣話題，劉以豪顛覆暖男形象詮釋霸道總裁，圈粉無數，播出時即開出千萬點閱好成績打破今年台劇紀錄，年末更以二千萬流量稱霸台劇榜單。

(旺報 )