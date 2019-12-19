受美股收黑、台積電除息行情失靈影響，台股今大跌逾百點，午盤一度回測「萬二」關卡，終場收在1萬2018.9點，成交值1366億元；新光投信董事長劉坤錫解讀，是陸美談判樂觀氣氛的反應，暫告一個段落，接下來金融市場要看這階段貿易談判是否落實，以及第二階段的談判氣氛。

華南投顧董事長儲祥生認為，台股漲多、休息一下，反而是好事，且個股跌幅有限，多在2％、3％以內，投資人暫時不必過度擔心。

台積電今除息2.5元，早盤以342元平盤開出後，行情失靈、一路下殺，終場重挫7元、跌幅2.05％、收在335元；儲祥生表示，台積電這波從不到300元漲到345元，漲幅超過15％，先前股價漲幅已高，是這次除息表現不如預期的原因。

對於接下來的台股走勢，儲祥生認為，還是要看美股的臉色，目前美股仍是強勢格局，美國總統川普遭到聯邦眾議院彈劾，只是讓討厭川普的人「爽一下」的假議題，要達彈劾標準沒這麼容易；儲祥生警示，投資人要擔心的風險，是國際經濟的基本面偏弱，資金行情派對終究有結束的一天，何時回檔誰都預料不準，何況台股正處於「萬二」高點，投資人不能忽視下檔風險。

國泰證券表示，明年全球經濟將呈現「低增長、低通膨、低利率」，反觀台灣股市將見三高效應，包括高殖利率、GDP走高、產業升級推升企業獲利再增長等，樂觀看待明年台股走勢。

對於台股投資操作，劉坤錫建議，選擇有殖利率保護的價值股，尤其股價尚未漲多反映，在目前這個時間點，多數投資人還沒考慮明年股利發放行情，俗話說「早起鳥兒有蟲吃」，提早用殖利率選股，是最容易致勝的操作手法。

(中時 )