美國海軍的代表與瑞士國防採購局代表，討論了以約4000萬美元採購22架瑞士退役的F-5E/F戰鬥機的交易，這些戰機做為海軍的異機種對抗的假想敵部隊。

噴射戰機世界(fighter jets world)報導，美國國會議員即將完成2020年國防預算，在總額7,380億美元的大預算中，已同意美國海軍所編列的4,000萬美元價格，做為向瑞士採購22架二手F-5E/F虎式(Tiger 2)戰鬥機。

瑞士操作F-5 戰機已有35年的歷史，他們最多的時候，總共有100架的F-5E/F，如今則裁減到53架，其中只有26架還在操作，其他的則是封存起來，因此機況還算不錯。幾年前，美國海軍從F-5E的使用國當中，購買了44架，其中就以瑞士的狀況最好。

瑞士目前正在尋找新的戰鬥機以替代這些F-5E。原本政府屬於瑞典的JAS-39E獅鷲式(Gripen E)，結果在2014年的公投被否決，只能重新擬案。今年6月，獅鷲戰機的製造商紳寶公司(SAAB)決定退出瑞士的競標，因此目前瑞士的評估對象是F/A-18E超級大黃蜂(Superhornet)、歐洲2000颱風戰鬥機(EF-2000 Eurofighter Typhoon)、達梭飆風戰機(Rafale)，和聯合打擊戰機F-35A。

瑞士政府必須最遲在2030年之前更換新戰機，以保護該國領空及其安全。

F-5 戰機是諾斯洛普(Northrop)在1960年代開發的輕型格鬥戰機，由T-38鷹爪教練機(Talon)衍生而來，早期型是F-5A 自由鬥士式(Freedom fighter)，到了1970年代，全面更新航電系統，加裝小型射控雷達，成為F-5E虎式，以操作成本低、維護方便而聞名，成為開發中國家的好幫手，中華民國空軍是F-5E的最大使用者，總數423架，其中242架是航發中心自行生產。

到了1990年代後，隨著精密電子元件的小型化，許多先進的航電系統也可以安裝在小型戰機身上，因此許多F-5E的使用國又持續改進它，比如新加坡空軍、巴西空軍、瑞士空軍、泰國空軍的F-5E都已加裝新式儀表系統、抬頭顯示器、先進火控雷達，使F-5E可以有視距外防空作戰能力。

泰國空軍在2017年又通過了F-5E的第3次升級計畫，稱為「超級虎」，預計使用到2035年。

(中時電子報)