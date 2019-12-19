日本全日空航空246航班19日上午自九州福岡機場起飛後不久，因右側引擎起火而緊急返航降落福岡機場。機上乘客指出，機艙內一陣搖晃，燈突然熄了，還聞到奇怪的臭味。全日空初步研判，該機可能遭到鳥擊。

日本國土交通省指出，這架波音767班機19日上午9點50分，自福岡機場起飛準備前往東京羽田機場，但起飛後不久就向塔台報告右側引擎起火，要求緊急降落，10時15分(台北時間9時15分)降落後停在誘導跑道，使福岡機場暫時關閉，有37個航班受到影響。機上270名乘客和8名乘務員無人受傷。

西日本電視台報導，該機乘客表示，當時飛機右後方，發出似爆炸聲的巨響，還有輕微的搖晃，乘客們都感到震驚！還有乘客指出，機艙內部分燈光突然熄滅，機上廣播說在飛航上沒有問題，請大家安心。

《西日本新聞》報導，有乘客在推特上留言稱，「起飛後的一瞬間聞到燒焦的臭味，還聽到爆炸聲，很嚇人！」。還有目擊者稱，看到該機起飛後右機翼下方出火還冒黑煙。

該機自動滅火後，關閉右引擎，靠左引擎在上空盤旋，約25分鐘後返回福岡機場。飛機降落後接受檢查時發現，機體右側的引擎蓋有一部分已經燒焦。

全日空表示，有可能是遭到鳥擊，目前正在調查詳細的原因。

(中時電子報)