宏達電宣布與台北市仁愛國中簽署合作備忘錄，協助仁愛國中導入數位學習環境、建置示範VR 智慧學習教室，已吸引海外 20 多國前來觀摩。宏達電台灣區總經理陳柏諭表示，宏達電將持續與學校合作，將VR教學模式推廣至各小學、國高中及大專院校。

台北市仁愛國中依據 108 課綱及前瞻教育計畫，與 宏達電合作規劃 VR 創新教學模式，導入 宏達電的VR硬體VIVE Pro，並同步導入宏達電策略合作夥伴必揚實境科技打造、超過300個理化知識點的「虛擬實境實驗室」，讓學生隨時都能自主進行安全的理化實驗，台北市長柯文哲並曾帶領以色列青少年交流團參訪仁愛中，親身體驗理化實驗虛擬實境內容。

宏達電表示，仁愛國中與宏達電合作示範的VR智慧教室及創新教學模式啟動至今，已有多方教學單位前來觀摩學習，參訪國家遍及美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、德國、法國、科威特、俄羅斯、阿拉伯、印度、韓國、日本、越南、新加坡、以色列、馬來西亞、泰國、緬甸、菲律賓、印尼等20個國家，並多達上千位教師及學生體驗學習。

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