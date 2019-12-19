美國眾議院18日表決彈劾總統川普的兩項條款，皆以過半票數通過，川普成為美國史上第3位遭彈劾的總統。川普能否坐穩大位，端看明年1月參議院的彈劾審判，但共和黨握有多數優勢且無倒戈跡象來看，川普被解職機率幾乎等於零。

兩黨議員歷經8小時的激烈辯論交鋒後，首先針對第1項指控川普「濫權」的條款表決，結果230票贊成、197票反對通過，但爭取黨內總統提名的民主黨夏威夷州眾議員加巴德（Tulsi Gabbard）投下棄權票。

接著表決第2項「妨礙國會調查」的彈劾條款，也以229票對198票過關，加巴德同樣棄權。而從共和黨全員護航川普，居多數地位的民主黨零星跑票來看，國會乃至全美的兩黨對立情況分明。

華爾街日報／國家廣播公司（NBC）18日公布的民調顯示，贊成與反對將川普解職的美國人各占48％，9成共和黨人反對彈劾川普，83％民主黨人支持解除他總統職務，呈壁壘分明的態勢。

川普成了繼約翰遜、柯林頓之後，美國史上第3位遭彈劾的元首。這場歷史性彈劾大戲，接下來要換到握有審判權的參議院上演，參院將於明年1月舉行川普彈劾審判。

目前共和黨在參院以53席領先民主黨的47席，欲將川普定罪並解除他總統職務，需跨過全院三分之二席次門檻，也就是67席。除非共和黨至少20席倒戈且民主黨無人跑票，才能將川普拉下台，而迄今並無共和黨參議員示意要將川普定罪。

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