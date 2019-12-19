總統選舉進入肉搏戰，1450軍團再度重生，蔡總統和楊蕙如關係理不清。

民進黨1450的網軍之魂又回來了，不僅被檢調發現「卡神」楊蕙如的網軍集團造成大阪外交官蘇啟誠輕生；這次「英」魂不散的網軍出手更厲害，韓國瑜支持者的公開社團，如「2020韓國瑜總統後援會（總會）」直接被迫關閉，被網友吐槽，「被恣意宰殺的臉書社團，不論是不是你所喜歡的社團。我們不做反應，下個被宰的就是你我。」

綠營網友黑韓不遺餘力，最後還被其他鄉民抓包蔡政府主導的1450回魂。

總統大選進入肉搏戰階段，藍綠兩方短兵相接，綠營近來在「空」軍炮火猛烈，不僅砍臉書韓粉社團和帳號，就連國內最大的社群討論區PTT也是兩軍交戰的重地。

日前PTT出現一則「愛河毀了」的文章，卻遭鄉民踢爆，根本是「卡神」楊蕙如的網軍集團再次出來作祟，網友「seigzion」先在PTT爆掛「愛河毀了」拿出3年前和今日的愛河做比對，內文還提到，「從可以跳下去游泳的愛河，變成了整條都是黑色的南台灣黑龍江了。」

臉書大砍韓粉社團和帳號，被認為是要「卡韓」。

立刻就網友質疑：「這5月的舊照片了，你是不是交到壞朋友？」另一名網友「FastGunMan」追查來源發查證文，發現這張照片來源是「卡神」楊蕙如網軍集團成員之一「soyud12」，該帳號已被砍網友「kinomon」忍不住說，寫手要寫文章煽動鄉民無妨，至少要把評價文章的權利讓給鄉民。

蘇啟誠之死被影射為楊蕙如網軍所逼！卡神選前竟消失。

去年關西機場事件讓大阪外交官蘇啟誠壓力過大輕生，台北地檢署查出幕後是「卡神」楊蕙如的網軍集團在帶網路風向。

不只PTT上黑韓黑得用力，就連臉書也被民進黨政府全面掌控，日前有網友發現無進入挺韓社團，尤其擁有15萬社團成員的「2020韓國瑜總統後援會（總會）」也被刪除，臉書更關閉了118個粉絲專頁、99個社團，以及用來管理這些粉絲專頁與社團的51個多重帳號

名嘴也都公開質疑蔡英文的網軍陣容龐大。

不能說的秘密 小藍社團大選前被「和諧掉」

經營臉書社團的胖虎(匿名)說，為監督執政黨才成立社團，迄今，每天被網軍檢舉，導致社團的觸及率被降低，也無法邀朋友，自從爆發1450的事後，明顯發現執政黨的偏頗。

「變成人家檢舉我們，我們就可能會受限，但是支持執政黨的就完全不受影響，通常色彩偏藍或中立的臉書社團，都比較快被和諧掉，比如說我們發現不實、謠言的文章，或是假新聞，檢舉對方，對方卻都沒有事情，我們覺得很疑惑。」小編說。

他質疑，「現在媒體報導很偏頗，網路也被網軍帶風向，很多真相被都掩蓋了，面對這不公平的狀況，我們也無力改變，我們希望大家在明年選舉時，能投下正確一票來改變這一切，不然，未來四年或八年，台灣還會有言論自由嗎？

網友看到挺韓或中立的臉書社團慘遭下架、關閉，莫不怒氣沖沖，網友「田琦元」就批評臉書是「欲加之罪，何患無詞？」，他說，如果假帳號違規或不當廣告，臉書大可「殺它的個人帳號」。

網友「田琦元」質疑，臉書怎麼會一口氣「殺掉數十個社團」，而且連最大的15萬多人社團也殺，「殺的還都是藍營社團，真是巧得出奇，教人如何不氣憤？」他認為，這些被恣意宰殺的臉書社團，「不論是不是您所喜歡的社團。我們不做反應，下個被宰的就是您我。」

另一名網友「曾己銓」更直接挑明，我們的總統很厲害，連臉書可能都在控制中，就是有人無法相信綠營就是用假帳號攻擊，他認為，有很多人是喜歡中共做法的，照對方常常推崇中共唯利是圖的做法和邏輯，「民進黨非常剛好是你的選擇，超會打擊對方，然後自己用假帳號又不會被抓。完全是你的菜。」

事實上在選前，臉書甘冒大不諱刪除藍營粉絲團和支持者的粉絲專業，明顯是為打擊藍營，以及為削弱韓粉士氣。網友「Lei-li Huang」就不滿說，「親綠抹黑韓的社團一堆假帳號都沒事」；網友「Zheng-ying Zhou」更痛批「Facebook（臉書）卡韓。」

面對臉書大砍韓粉社團和帳號，民眾黨不分區立委候選人高虹安就分析，臉書刪帳號後，韓國瑜的聲量竟跌了18%，儘管聲量仍比其餘兩位候選人還要高，但是明顯受到臉書影響。高認為，臉書這波大動作的「卡韓」行為，確實對韓國瑜的選情有一定程度的影響！

(中時電子報)