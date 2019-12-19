「冒險王」亮哲19日帶著小女兒小緹現身士林科教館的「勇闖金字塔體驗展」，當父女倆一到展區，立刻被壯觀的五米高人面獅身給震懾住，亮哲驚呼真的好逼真，小緹則目瞪口呆。當參觀到移動的石牆時，由於場景跟裝置太過逼真，小緹一度被嚇到趴在爸爸身上。父女倆也大玩互動裝置，說要比賽看誰會成為永生法老王，也讓大家看到溫馨的父女情，現場民眾看到這對父女，紛紛忍不住誇：「小緹真的好可愛唷！」

亮哲帶女兒小緹現身士林科教館的「勇闖金字塔體驗展」。（寬宏藝術提供）

在玩大力士互動裝置時，小緹人小力氣卻很大，不斷重複敲槌子，一旁的大家開玩笑問她「是不是爸爸平常管妳太兇了？」亮哲也笑答：「這樣就知道她以後長大會怎樣對我了吧！」玩得不亦樂乎的小緹童言童語跟爸爸說：「這邊好好玩！可以再來一次嗎？帶媽媽跟姊姊一起來！」她說「最喜歡有很多神的那個地方，有好多遊戲很好玩」。

亮哲帶女兒小緹現身士林科教館的「勇闖金字塔體驗展」。（寬宏藝術提供）

亮哲帶女兒小緹現身士林科教館的「勇闖金字塔體驗展」。（寬宏藝術提供）

「勇闖金字塔展」為全台首創互動埃及展，展區以埃及古文明永生輪迴為主軸結合科技互動裝置，讓大小朋友以第一視角與法老王一起體驗永生之旅，在玩樂中學習埃及知識。亮哲很推薦大小朋友一起參觀「勇闖金字塔展」，覺得裡面不管是佈置背景或遊戲設計都很精緻，可以讓大家初步了解埃及文化，同時還有結合互動裝置，大人小孩都滿合適的，「我都快玩得比我女兒還瘋了」！「勇闖金字塔體驗展」自12月20日到3月1日在士林科教館展覽，展覽資訊請洽寬宏售票系統(kham.com.tw)。



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