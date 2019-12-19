國民黨立院黨團今天批評蔡政府所謂「最好的財政紀律」，根本就是透過龐大舉債，預支子孫的錢，為自己的選舉連任鋪路，到處撒幣騙票；行政院發言人Kolas Yotaka回應表示，中央政府公共債務未償餘額占前三年度GDP比率，已由101年度的高峰36.3％，降至109年度的30.5％，距上限40.6％上有10.1個百分點，未來十年還有1.8兆元的舉債額度。

Kolas強調，中央及地方政府預算的編列，均依公共債務法、財政紀律法有關公共債務流量（中央15％）及存量（40.6％）的規範，嚴守財政紀律。她說，未來十年舉債上限會隨GDP成長增加1.8兆元，不會有舉債額度不足、且不足以支應重大建設的狀況。

對於國民黨團計畫修正「財政紀律法」，明訂選前三個月，政府不得開出重大建設支票，「消弭大撒幣、騙選票、債留子孫的的惡質政府」，Kolas則說，「若要修法，我們都會尊重立院審議」。

國民黨團總召曾銘宗今天指出，從今年4月18日到12月9日為止，行政院提出的「政策買票」金額高達5,333億元，包括廢除印花稅121億元、高鐵南沿554億元、高鐵北沿到宜蘭955億元，以及五楊高架延伸頭份案750億元等。

曾銘宗說，蔡政府「大撒幣」的結果，今年9月底債務未償還餘額高達5兆3,066億元，預估到今年底尚可舉債額度1.6兆元，但前瞻基礎建設計畫未來須舉債金額7,685億元，採購新式戰機舉債金額2,500億元，「政策買票」5,333億元，政府可舉債額度僅剩下483億元。他批評，蔡政府所謂「22年來最嚴守財政紀律」，根本就是「借好」、「借滿」，萬一遇到天災，根本沒有錢可以救災。

此外，對於國民黨團說每項政策都要地方配合款導致地方負債壓力增加等，Kolas強調，這項說法也是倒果為因，因為面對各項建設，地方政府會視財務狀況其負擔能力申請計畫，以前瞻計畫為例，中央並未要求地方要做哪些工程，都是各縣市政府衡酌各自財政之後，了解地方政府應負擔的比例之後，才向中央提出。

(工商 )