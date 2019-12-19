耶誕佳節將至，墾丁福華提前送暖給弱勢孩童，邀請恆春家扶中心的小朋友們動手製作雪橇餅乾及享用下午茶，同時感受節慶溫馨氣氛。（謝佳潾攝）

耶誕佳節將至，墾丁福華提前送暖給弱勢孩童，邀請恆春家扶中心的小朋友們動手製作雪橇餅乾及享用下午茶，同時感受節慶溫馨氣氛。（謝佳潾攝）

耶誕佳節將至，墾丁福華大飯店舉辦「聖誕童歡公益活動」提前送暖給弱勢孩童，邀請恆春家扶中心的小朋友動手製作雪橇餅乾及享用下午茶，不僅傳遞愛給恆春半島的弱勢家庭孩童，也讓他們在這充滿愛的節日裡，可以感受到節慶的幸福溫度。

公益活動在耶誕老公公熱情地迎接中揭開序幕，飯店點心坊主廚特別準備糖霜薑餅素材，滿足孩童對聖誕節童話般的期待。福華指出，這次特別挑選雪橇造型，希望藉耶誕老人送禮物的童話，鼓勵小朋友有朝一日有能力時，也能傳遞幸福給社會上需要幫助的人。

孩子們在主廚的帶領下，按部就班地完成並發揮創造力作出獨一無二的聖誕雪橇，且還在回程前接受飯店邀請享用下午茶，盼藉此讓小朋友們感受到滿滿的幸福，並為童年留下美好的耶誕節記憶。

家扶中心主委董瑞萍說，非常感謝福華飯店在耶誕節前夕舉辦這個活動，讓小朋友與志工、老師倍感溫馨，留下一個非常開心的回憶。飯店總經理張積光則說，飯店每年耶誕節都會想起弱勢家庭的孩子，希望藉此節日讓他們感受到社會上的溫暖。

(中時 )