金管會以上市櫃公司主管機關之姿調查台肥案，今（19）日公布初步結果，判定台肥和高雄市長、國民黨總統候選人韓國瑜等「日升月恆」建案屋主的分期付款模式，偏向「資金貸與」，有違反公發公司相關規定之虞。目前已先請相關人到會說明，若未來沒有限期改善，台肥恐挨罰最高480萬元。

金管會證期局官員表示，據證交所了解，實務中建設業給客戶的分期付款時限，大多落在1年至5年不等，這樣「一般條件」的分期付款方式是正常營業產生，不屬於資金貸與行為。

但是，據證期局調查，台肥提供的分期付款，部分清償期限長達10年及20年，遠超過產業一般分期付款銷貨期間，已經涉及變相資金融通，而且部分對象為自然人，恐違反《公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則》第3條公司規定。

同時，證期局發現，台肥還沒訂定「預售屋銀行貸款差額分期清償作業流程」，就在2014年底到2015年初和屋主們協商分期付款方案，不符合《公開發行公司內部控制處理準則》規定。而台肥在2015年4月才訂定出的該作業流程，只經過副總核准，但按照相關法規，應該要經董事會通過才對。

金管會表示，針對以上疏失，已依照行政程序函請台肥相關人說明，未來若經認定台肥確有違反法規，將限期改善，若屆期未改，就可能依《證交法》178條規定，處24萬元以上、480萬元以下罰鍰。

(中時 )