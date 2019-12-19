今年在世界射箭錦標賽為中華隊在反曲弓女團和複合弓女團的射下2面金牌的女子射箭隊，勝過2019世大運男子體操代表隊、2019世界盃射箭賽反曲弓男子隊、U18中華青棒代表隊及U23中華男子排球隊，榮膺108年體育運動精英獎「最佳運動團隊傑出獎」。

反曲弓好手「雷母」雷千瑩說：「很開心受到評審委員的肯定，一開始沒想太多，能夠入圍對我們來說已經是很大的肯定了，又是這麼多優秀團隊競爭，我們能夠脫穎而出，很感謝大家對射箭團隊的肯定和支持。」

「雷母」不忘感謝背後支持她們的力量，表示：「很感謝大家對射箭團隊的肯定和支持。能有這麼好的成績也是要感謝政府教育部體育署及中華奧會他們對射箭運動的支持，也要感謝我們射箭協會以及射箭運動團隊教練們選手們共同努力，才會有今天的成績。」

談到團隊氣氛，雷千瑩透露，團隊默契和氛圍一直都很好，不管場上、場下大家都可以互相支援、互相聊天，「有種大家共同努力的感覺，射出的每一支箭都是每個人的成績，不分你我、像家人一樣。」

個人已經第3次在精英獎頒獎典禮帶走獎座的另一位反曲弓好手譚雅婷，表示世錦賽靠隊友幫忙才能拿金牌，第三次獲精英獎代表團隊備受肯定，而且今年不只反曲弓，包括複合弓女團也在內，覺得兩種類別大家的努力被所有人看見，是好的開始。

雷千瑩今年6月在射箭世錦賽勇奪個人反曲弓金牌，也確保自己2020東京奧運參賽資格，其他選手還要透過選拔賽爭取剩下的參賽席次，第一階段選拔賽成績不錯的譚雅婷笑說：「學姊就是我正在追的目標，想要跟學姊一樣搭上奧運列車！」

(中時 )