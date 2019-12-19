位於南港的台電北儲中心土地，鄰近松山火車站與忠孝東路，為東區門戶計畫起點，1.5公頃面積預計興建3棟大樓，可作商辦或住宅。(圖：仲量聯行提供)

手握北市精華地段的台電首次與北市合作公辦都更案，今日舉辦第一期的「南港區北部儲運中心都更案」招商會，熱烈吸引47家建商、壽險公司共近百人到場，塞爆會場。此案預計興建總樓地板面積3.7萬約3棟大樓，可作商辦與住宅，總銷金額高達300億。台電預計明年上半年公告，招標5年後完工。

2年多前台電提供台北2塊精華土地「北儲中心倉庫」與「電力修護處」，與北市府簽下土地開發MOU，北儲中心北側分給北市府，台電拿回南側1.56公頃面積(約4728坪)，獲商業區開發許可，但如做為住宅不可超過一半面積。

今天出席北儲中心都更案招商說明會業者有不動產開發如潤泰、冠德、國泰、皇翔等大咖外，也有又不少中型地產業者，六大壽險公司除南山外更是全數報到，另有誠品、國賓影城、遠東、晶華等飯店商旅業者。

台電副總王振勇在招商會指出此案有三大優點，一是位處北市東區門戶計畫起點，北邊是松山機場，南靠忠孝東路，交通便利。其次產權單純，有別於其他都市更新案遇到私人產權問題，這塊地99％是台電的，可加速都更作業，降低投資風險。第三為台電跟北市合辦公辦都更，是地方政府跟國營事業新典範。

此都更招商案交由商用不動產專業公司仲量聯行負責，依據規劃，北儲中心土地可開發樓地板面積達3.7萬坪，台電拿回62％~64％比例，投資者可分得1.3萬坪左右。

台電徵求開發商條件是，其分回約23層的獨棟大樓需位於忠孝東路側，且投資者須負責回租10年，等於得標者要當「二房東」，負責後續招租、管理工作。而開發商可分到後側，約可興建2棟面積較小的19層大樓。

至於開發商是要興建商用辦公室或是住宅，台電說，由投資人決定，但蓋豪宅不可超過面積一半。仲量聯行說，一般建商可能會想蓋住宅，可以快速求現(金)且價格較高。但如果是壽險公司得標，可能蓋商辦，拿來自用或出租。以目前松山車站旁房價來說，每坪在75到85萬左右。

此案預計投資成本110億，完工後3.7萬坪容積總銷金額達300億，雖然台電拿回200億產品，但因其不出售，只當大房東出租10年，計算租金一年可為公司帶進3.39億收益。

仲量聯行總經理趙正義說，北儲中心基地位在台北松山、南港交界處，比較像是「信義計畫區的延伸」，目前台北市商辦空置率已經掉到3％以下，南港地區周遭又都是老舊商辦，A辦已經滿租，因此此處不管是做商辦或住宅都有吸引力。仲量聯行副總侯文信補充，此公辦都更案還有台電信譽牌子，產權單純優點，相信參加競標的業者會很多。

至於第二期南港電力修復處也預計明年辦招商說明會，該處面積有3.3公頃，可興建樓地板面積8萬坪，台電預計可分回5萬坪。至於興建用途，涉及未來北部流行音樂中心完工後的發展，台電屆時再評估興建娛樂商場或是商辦。

(中時 )