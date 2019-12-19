藝文空間媒合平台The Bridge Art，把咖啡館的芬芳與藝術作品結合，讓藝術殿堂不再高高在上，旅歐多年創作家、台灣新銳藝術家以及得獎無數的藝術作品可以入駐社區巷口的咖啡館，讓民眾喝咖啡也能觀賞絕美的藝術作品。

The Bridge Art創辦人張家華表示：「希望能夠幫助有才華的藝術家走入人群，打造更多曝光舞台；同時也讓優質店家擁有更豐富的內容吸引客人，創造更好商機。」

2020年The Bridge Art特別策劃「藝食無缺」主題展，從1月起，將安排多位風格迥異的藝術家展覽，包括西潘A聯展（西桃、潘祥恩、AB Wang）、原點畫室黃士綸領軍教師聯展、鳥控與Manting聯展、以及吳筱瑩、NIU FY Art、橘枳等多位藝術家的作品展，分別在INSTIL、貝克宅、Middle Name、Tahoja、棧酒食吧、昭和浪漫冰室等6家餐飲空間展出。

2020年2月之後，還有16個店家陸續參與，期待能帶起更多正向的刺激，也廣邀台灣有才華的藝術家及各方店家響應參與，讓藝術不只是藝術，進入藝術殿堂，可以如此簡單。藝術是生活，生活是藝術的夢想不再遙不可及。

(旺報 )