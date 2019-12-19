大陸國務院總理李克強18日在北京接見全大陸政府秘書長和辦公廳主任會議全體代表時表示，2019年國際形勢複雜嚴峻，大陸新舊矛盾交織，全大陸上下齊心協力，破難前行，全年發展主要目標任務能夠較好完成。

證券時報19日報導，李克強指出，2020年經濟下行壓力可能更大，要全面做好「六穩」工作，包括穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期，保持經濟運行在合理區間。

李克強續稱，面臨更複雜的局面，要堅定信心，應對挑戰，全面做好「六穩」工作，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定。李克強又稱，推動高品質發展，確保全面建成小康社會和「十三五」規劃圓滿收官。

上周召開的大陸中央經濟工作會議中提出，實現2020年預期目標，要堅持穩字當頭，堅持宏觀政策要穩、微觀政策要活、社會政策要托底的政策框架，提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性。

(工商 )