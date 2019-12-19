台視、楊麗花歌仔戲《忠孝節義》本週五（20日）將播出最終回，陳亞蘭飾演的路遙，從逍遙公子一夕成為落魄公子，如何起死回生，成為觀眾最關心的焦點之一。此外，為回饋觀眾，《忠孝節義》播畢後，將緊接播出「楊麗花陪陳亞蘭騎大象」彩蛋，楊麗花親口對愛徒說「辛苦了」，陳亞蘭則打趣回「說我辛苦了，那要給我親一下！」濃濃師徒情誼展露無限。

陳亞蘭透露，楊麗花每日都在家中觀看《忠孝節義》，看到網友不捨睽違16年的電視歌仔戲節將播畢，頻頻詢問何時才能再見經典，楊麗花笑說，網友很可愛，都會先關心兩人的身體，希望她們倆不要為歌仔戲的文化傳承太過操勞，要先養好身體，再為歌仔戲拼命！楊麗花對網友的留言感動許久，感性地說「你們每一個留言我都收到了，謝謝觀眾對楊麗花歌仔戲的支持和愛護，會思考籌劃下一齣電視歌仔戲的可能性，也期盼在各方企業支持下，再創電視歌仔戲經典。」陳亞蘭說，「楊阿姨特別感謝文化部支持，傳統戲曲文化唯有政府當領頭羊支持，各界才會重視！」

楊麗花（左）曾與愛徒陳亞蘭在小巨蛋演出《薛丁山與樊梨花》（麗生百合提供）

《忠孝節義》播出後，收視與口碑不俗，瞬間最高收視曾高達2.19，就連15到44歲年輕族群觀眾收視也有1.20，台視九點首播總收視人口累積突破3200萬人次，顯見歌仔戲不只家中長輩觀看，更深獲年輕觀眾喜愛，播出期間甚至引發失智老人只記得「楊麗花」風潮，突顯楊麗花深植人心的國寶級魅力。

楊麗花（右）感動網友留言，左為陳亞蘭。（麗生百合提供）

楊麗花愛徒陳亞蘭為《忠孝節義》除身兼執行製作人，還擔任行銷統籌之任務，眾人關心她戲播畢後是否可以好好休假？她笑說，為了版權銷售，自己還得再重新看一次60多集的播出帶，再次確認畫面裡的燈光、聲音、配樂等是否還有需要調整地方，「要放假得等到農曆年後了！」

(中時 )