大陸叫車服務平台滴滴出行19日在其App發布公告指出，23日9時起，順風車將在北京、武漢、佛山、南昌、長沙上線試營運，試營運期間，滴滴將提供5時至20時、市內（50公里以內）的順風車平台服務，和之前一樣，試營運期間，不收取訊息服務費。

據《界面新聞》報導，這意味著加上之前已試營運的哈爾濱、太原、常州、瀋陽、南通五個城市，滴滴順風車試營運城市已擴大到10個。值得注意的是，之前官方稱因技術調試而延期的城市北京也終於上線，這也是再次回歸的滴滴順風車首次登陸一線城市。

(旺報 )