滴滴順風車試營運城市擴大 北京、武漢等5城23日上線 21:362019/12/19 旺報 林汪靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸叫車服務平台滴滴出行19日在其App發布公告指出，23日9時起，順風車將在北京、武漢、佛山、南昌、長沙上線試營運，試營運期間，滴滴將提供5時至20時、市內（50公里以內）的順風車平台服務，和之前一樣，試營運期間，不收取訊息服務費。 據《界面新聞》報導，這意味著加上之前已試營運的哈爾濱、太原、常州、瀋陽、南通五個城市，滴滴順風車試營運城市已擴大到10個。值得注意的是，之前官方稱因技術調試而延期的城市北京也終於上線，這也是再次回歸的滴滴順風車首次登陸一線城市。 (旺報 ) #營運 #城市 #順風車 #北京 #平台 也許您會感興趣 推薦閱讀 北京新13條 2025遊戲產值破1500億人幣 08:092019/12/16 財經 陸軌道交通建設加速 今年新增營運里程首破千 23:562019/12/15 財經 北京降雪致首都機場取消航班42架次 17條公交線調整 12:222019/12/16 兩岸 北京人口壓力鍋 連3年舒緩 04:102019/12/17 話題觀察 陸房市現寒意 上漲城市連6減 04:092019/12/17 焦點新聞 2019年大陸住房租賃需求 北京、成都分居冠亞 23:082019/12/17 兩岸 今年北京市舉辦閱讀活動逾3萬場 覆蓋千萬人次 23:232019/12/17 兩岸 北市發布外送平台業者輔導要點 20:232019/12/18 生活 爭國際消費中心 陸第一梯隊浮現 04:092019/12/19 焦點新聞 國際首店進京 消費者樂嘗鮮 04:092019/12/19 焦點新聞 財經熱門新聞 突然天黑！台積電大暴殺 網友抓到兇手了 - 財經 聽張忠謀的話賺1倍！網嘆：聽她的…現在睡橋下 - 財經 又危險…要救富邦VIX？顧立雄說話了 - 財經 - 工商 買344元台積電就跌了 網友冷看股市笨鳥崩潰 - 財經 威力彩6.6億頭獎落基隆 台彩揭幸運兒選號法 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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