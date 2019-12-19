2020年是三麗鷗My Melody和Little Twin Stars誕生45周年，台北文華東方酒店首度與三麗鷗跨界攜手合作，於12月20日至2020年3月1日推出「My Melody&Little Twin Stars漫漫圓舞曲下午茶饗宴」，全新10款鹹甜點，每位僅需1350元，凡享用下午茶還可獲得限定聯名環保吸管。

文華東方西點主廚任樂軒(Hin)製作的甜點以粉嫩色系及可愛風格融入英式傳統下午茶。(圖吳筱涵攝)

台北文華東方行政西點主廚任樂軒(Hin)以My Melody和Little Twin Stars為主角，以粉嫩色系及可愛風格融入英式傳統下午茶，打造出5款甜點，其中黑醋栗泡芙上層有Little Twin Stars招牌星星圖案，當一口咬下泡芙，黑醋栗的酸味衝出來，再融和泡芙的甜，酸甜的滋味令人印象深刻；紅心芭樂馬卡龍甜點採用台灣在地芭樂特製，初嘗一口帶出淡淡的芭樂香氣，卻意外地與馬卡龍相當契合。

「My Melody&Little Twin Stars漫漫圓舞曲下午茶饗宴」由文華東方西點主廚任樂軒(Hin)精心打造5款甜點。(圖吳筱涵攝)

鹹點由文華Café新任主廚蔡明哲製作共5款，如田園鮪魚蔬菜塔以新鮮蔬食包夾特製鮪魚，口感相當清新；燻鮭魚三明治搭配魚子醬外觀上特別製成星星圖案，細細品嘗鹹甜滋味令人為之驚艷，此外下午茶亦包含2款外酥內鬆軟的傳統英式司康，搭配2款自製果醬與德文郡奶油，風味更加迷人。

鹹點由文華Café新任主廚蔡明哲製作共5款，顏色配置相當鮮豔，造型小巧可愛。(圖吳筱涵攝)

「My Melody&Little Twin Stars漫漫圓舞曲下午茶饗宴」活動期間，文華Café一隅的時尚生活精品店PAGES推出多達50款以上的My Melody和Little Twin Stars周邊生活用品，如旅用收納袋、眼罩、化妝包等應有盡有，且於2020年1月18日及2020年2月22日的下午4點至4點半My Melody和Little Twin Stars將現身文華Café，現場粉絲可與主角們合影留念，當日下午茶每位1550元。

(中時 )