台南市政府地政局在局長陳淑美的帶領下，除108年繳交亮麗成績單，預計明年將辦理運河星鑽、南台南區段徵收區配餘地等各大建設的土地開發，此外，為平衡南市區域發展，預計明年4月永康物流與新營長勝營市地重劃將完成驗收開放通車，南北雙星將為地方增添新亮點。

陳淑美指出，「地政為庶政之母」，地政工作良窳，與民眾的生活及權益息息相關，今年該局在地籍、土地登記、地權、不動產交易等九大基礎業務，榮獲內政部考核評鑑「優等」，「地籍三圖套疊」，及「地籍圖重測」，分獲全國第一、第三的殊榮。

展望明(109)年新的一年到來，陳淑美指出，除了既有的地政業務將精益求精之外，將持續規劃推動八大新興開發區，包括怡中、北安商業區、賢豐、喜樹灣裡、南科F.G、永康六甲頂、永康崑大路及永康二王土地開發案，分以市地重劃區或區段徵收方式辦理，共計總開發面積約228.57公頃，提供可建築用地約 142.841公頃，不但擁有完善公共設施、生活機能外，也活化利用土地，以配合地方發展。

此外，臺南市109年公告土地現值及公告地價經地價評議委員會評定通過，公告土地現值及公告地價平均皆微調0.98％，雖然住宅價格指數顯示，臺南市由107年第1季99.63上漲到108年第2季的104.67，呈現連續5季走揚，累積漲幅更達5.04％，但在黃偉哲市長「減稅輕賦」的施政方針下，在衡酌公告現值變動、社會經濟狀況、民眾賦稅能力及本市財政需要等因素後，109年公告地價及公告現值僅微調0.98％，以減輕民眾負擔。

而位處中山路、民族路及西華南街路口的地王新光三越中山店，公告土地現值調升為每平方公尺31萬7千元（每坪約為104.8萬元），上漲1.60％，位於北門區蘆竹溝北面潮間帶的全市最低現值土地則維持每平方公尺32元（每坪約為106元），與去年相同。全市調整結果，將於明（109）年1月1日公告。

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