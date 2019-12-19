菲律賓反貪腐法庭（Sandiganbayan）今天表示，前總統馬可仕家族擁有的一批243億2000萬美元（約新台幣7339億元）藝術收藏為非法取得，判決這些藏品或收益必須充公。

綜合菲律賓媒體報導，馬可仕（Ferdinand Marcos）家族這批藝術藏品共896件，其中包括莫內（Claude Monet）、畢卡索（Pablo Picasso）、梵谷（Vincent van Gogh）、馬蒂斯（Henri Matisse）等大師作品。

馬可仕於1965年當選菲律賓總統，於1972年宣布戒嚴後，展開14年獨裁統治，被視為菲律賓貪腐最嚴重的總統。

前第一夫人伊美黛（Imelda Marcos）曾豪擲350萬美元買下據稱是米開朗基羅（Michelangelo）的畫作「聖母子」（Madonna and Child）。

反貪腐法庭表示，判決將馬可仕家族藝術藏品充公的原因，是馬可仕家族成員任內薪資總額為30萬4372美元，但對他們如何取得總值243億2000萬美元的巨額藝術收藏，遺族們「無法提供證據，推翻這些畫作和藝術品是非法取得的推論」。

法院下令馬可仕家族或他們的代表人停止處置、轉讓或出售這些畫作和藝術品；統計手邊還擁有哪些畫作和藝術品；統計已賣出哪些畫作和藝術品，將收益交給菲國政府；並交出畫作或告知畫作如今何在。

菲律賓政府透過「總統府好政府委員會」（PCGG）於1991年12月向馬可仕家族提起民事沒收訴訟，希望尋回已經在美國被公開拍賣、價值1700萬美元的畫作和銀器，還有其他珠寶、繪畫和裝飾藝術品。

(中央社)