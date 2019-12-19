108學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第三階段，今天起在政治大學體育館及台灣科技大學體育館兩地進行4天激戰，輔仁大學這階段首戰88比46輕取下半場大幅調兵遣將的中州科技大學，輔大跨兩階段5連勝。

輔大曾祥鈞、盧峻翔此役各拿12分，板凳出發的兩名小長人大一菜鳥喬楚瑜、大二替補中鋒吳沛嘉，也表現不錯，特別是吳沛嘉，第4節先一記勁爆雙手爆扣、隨後再送出「麻辣鍋」，展現久違的禁區霸氣。

上季HBL幫助新竹光復高中隊史首晉4強的頭號功臣「眼鏡俠」喬楚瑜，今天替補21分鐘兩分球7投中7、3罰中3總共貢獻17分，另有8籃板、4火鍋、2抄截，個人連3場、開季第4場得分上雙。

喬楚瑜表示，上場沒想那麼多，先做好自己的本分，第4節跟吳沛嘉搭配 5分鐘，兩人默契無礙，特別是吳沛嘉先雙手爆扣後，回防再賞了中州辣鍋，吳沛嘉說，都得感謝喬楚瑜卡到位，幫忙清理出禁區空間。

輔大吳沛嘉(持球者)努力找回禁區主宰力。(大專體總提供/陳筱琳傳真)

吳沛嘉替補出賽9分鐘，儘管時間不多，攻守都很積極，讓人眼睛一亮，全場8投中4拿9分、3籃板、2火鍋，是個人繼開季首戰對北商大得11分、5籃板後，另一場稱職演出。

輔大目前累計7勝1敗，大約差2勝即可晉級8強，也是跨季4連勝中州，延續106學年度預賽、8強複賽2連勝，以及107學年度上季預賽的3連勝，反之，中州最近一次也是隊史唯一贏輔大是2015年12月11日。

(中時 )