韓聯社報導指出，南韓防衛費分擔談判大使鄭恩甫19日在外交部舉行記者會時表示，已向美方闡明韓方無法承擔美軍在半島之外地區的駐紮費用，韓方一貫堅持須在維持現有防衛費分擔特別協定框架下進行談判的立場。

美國要求南韓分擔駐韓美軍韓籍雇員工資、各種美軍基地建設費用、軍需後勤三個專案，還要求在防衛費分擔專案新設「作戰支援」專案，分擔在半島迴圈部署美軍所需費用、駐外美軍訓練費用等。美方首席代表詹姆斯•德哈特前一天表示，美方要求南韓承擔的費用都是用於為韓國提供防禦。即使部分費用在半島之外地區發生，也應由韓方承擔。

對於在防衛費協定中新設專案的問題，鄭恩甫說在此問題上韓美意見不同，韓方正在研討美方提出的要求是否合理。他重申，韓方只能接受美方在現有防衛費分擔特別協定框架內提出的要求。

鄭恩甫說，韓美進行防衛費談判，同時討論對發展同盟關係做出的貢獻。南韓介紹為發展兩國同盟關係貢獻的力量，並要求美方對此予以客觀評價。至於協定有效期，鄭恩甫認為多年有效期的協定更可取，這將在談判中得出結論。

(中時 )