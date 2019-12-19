梁香『揮動彩筆‧藝見饗宴』油畫創作個展，即日起至2020年3月23日止，於台糖長榮酒店1、2樓公共空間繽紛展出；梁香老師擁有30多年的護理經驗、現任義務諮詢張老師，輔導過形形色色入生個案，因為他人人生故事的注入啟發了對生命感動，在油畫創作世界裏運用了具像、抽象不同方式詮釋以及心靈與色彩的繽紛溝通。

台糖長榮酒店總經理吳建明表示，酒店既是營運場合也可以是傳播藝術的公共空間，此次「揮動彩筆」油畫展，藉由老師的手將生命能量淋漓揮灑，是藝術正能量最好的展現。

國立台南護專學生輔導中心退休後的梁香老師，放下粉筆改拿畫筆，喜好旅遊的她，流連巴黎美術之都及義大利、美國各大藝術館，開啟潛伏在身上的藝術細胞，瘋狂投入創作，並以第一高分考上長榮美術研究所追求更高藝術境界，在更多的學習與激盪下，作畫風格轉為多元，用色大膽，畫中藏有心理隱喻的表現，強調心靈釋放及自我的療癒。

70多歲的梁香保有赤子之心，加上輔導專業背景，曾經在暑假期間帶領著少年輔育院中的青少年學員，藉著繪圖的過程完成自我探索，讓學員們能夠看到自己盲點和優點受益良多，也曾經至女子監獄，帶領獄中女學員，藉著用繪畫的方式讓她們表達自身跟家庭的關係，當她們看清自己的角色後調整，才能修護與家人的關係與互動。

此次策展的幕後功臣之一-程瑞琪教授(梁香之女)，為達成今年5月母親許下的獨特生日願望，特別從美國趕回台南，加上國立高雄餐旅大學創校校長李福登的機緣牽線下，快速與台糖長榮酒店談定個展檔期與佈展相關細節。

程瑞琪教授指出，以一個女兒又是頭號粉絲身份，能夠親手為熱愛畫畫的母親，舉辦一場溫馨又帶奇蹟的油畫創作展格外開心，她的前半生為醫學界培育卓越的護士人才，以及協助許多社區各種年齡的人活出自己；希望她的下半生，憑藉著她的藝術天份，開開心心地用美麗顏色，彩繪出對生命的熱情且獨一無二的溫暖畫作。

(工商 )