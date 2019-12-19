天下沒有白吃的午餐，中部地區一名年輕人妻，因為染上安非他命，經常前往毒蟲住處吸食，而被毒販要求上床「賣身」抵換毒品，不過人妻只同意做「半套」

，不料這名毒男「槍管」熱身後凍未條，直接扒光人妻衣褲強渡關山，還拍下影片欣賞，離譜行徑後來被女子家人發現，報警將妻子和毒蟲移送法辦。

檢警調查，這名貌美人妻，因為朋友圈複雜，染上吸毒惡習，因此經常藉故外出，跑到提供安非他命的男子住處，吞雲吐霧享樂。有次男子告訴人妻，他的安毒要花錢買的，要求人妻跟他啪啪換抵吸毒。

不過人妻以她有老公為由，不同意與對方上床，但是可以幫他「尻槍」射出來，精蟲溢腦的毒蟲「沒魚蝦也好」，同意讓人妻幫他「打手槍」換一泡安毒。但是

「槍管」被磨熱後，那能忍受得住，於是將人妻推倒，褪去衣褲後性侵得逞，還趁人妻太累睡著時，拍下裸照等不雅照。

事後，毒蟲又三番兩次以「毒餌」，要求人妻到他住處「交易」，由於人妻行為反常，經常外出老半天才回家，到家時都是精神委靡，讓丈夫起了疑心，追問下少婦坦吐實情，人夫聽了勃然大怒決定大義滅親，報警處理外，也因不堪心理壓力與人妻離婚。

案移法院審理，法官認為毒蟲男子以安非他命為餌誘惑被害人，乘機強制性交、猥褻，又未經她同意竊錄，嚴重侵害隱私權，依強制性交、猥褻等罪判處6年6月，妨害秘密罪處6月徒刑，可易科罰金。

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(中時電子報)