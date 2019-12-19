投資銀行界幾乎已完成明年金融市場行情預測，普遍認為美元將呈現走貶格局。

德意志銀行、高盛和紐約梅隆銀行都認為，美元經過約10年波動向上的多頭走勢後將往下走。因為全球經濟憂慮減緩降低對美元的避險需求同時，投資人陸續轉向報酬高的風險性資產。

花旗預期聯準會將維持目前利率水準或持續降息而不利美元走勢。貝萊德預期美元明年上半年將輕微貶值。

金融時報報導，資產管理公司鋒裕匯理全球外匯部負責人柯因（Andreas Koenig）每次跟業界分析師碰面，談論明年市場展望時所得結論是美元兌歐元匯率將貶值。

他認為業界對美元明年走勢持相同看法的情況讓他非常意外。因為聯準會今年3次降息後的基準利率仍達1.75％，遠勝歐洲央行等主要央行的負利率。

市場認為投資銀行對未來1年行情做預測是重要任務之一，因為投資人與企業等客戶會根據其預測來做為投資指引，但對金融市場來說，1年的時間相當漫長，行情預測往往容易有偏差。

目前投資銀行界看壞美元明年走勢，正好反映業界看好明年全球經濟和中美貿易關係好轉。因為每當投資人對行情普遍有信心時，往往會把資金轉向像新興市場等風險性資產而不利美元走勢。

瑞士隆奧銀行（Lombard Odier）外匯策略部主管吉納基斯（Vasileios Gkionakis）認為美元明年將走弱。

摩根大通預期明年底美元兌歐元匯率將貶值至1.14美元。

高盛預期美元轉弱和歐元區經濟復甦等因素，明年底美元兌歐元匯率將從目前約1.1美元貶值至1.15美元。

德意志銀行認為就算認定美元明年走貶，但要準確預期美元匯率變化的時間點相當難，只能大約預期明年底兌歐元匯率下探1.2美元。

(工商 )