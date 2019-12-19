2019年初一度鬧得沸沸揚揚的中國大陸女子闖入美國總統川普私人海湖莊園(Mar-a-Lago)案，才剛結束不久，又有一名大陸女子闖入海湖莊園，她在警衛人員要求下離開，隨即趁警衛離開時再度闖入，因此被趕到現場的警察逮捕。這名大陸女子說，她只是想進去拍幾張照片。

曾經被川普總統多次使用其位於佛羅里達的海湖莊園舉行多場會客和外事活動，由於川普經常回到此處休憩，外界甚至以「冬季白宮」稱呼它。

美國《國會山報》報導，佛州棕櫚灘郡(Palm Beach)警察局發言人指出，56歲婦人陸靜(Jing Lu，音譯)逕自進入海湖莊園，保全人員發現之後，要求她離開。但這名婦人沒多久再度回到莊園裡，並且開始拍攝照片，這時候警局已經獲報，員警在趕抵現場後將她逮捕。

棕櫚灘郡警方說，陸靜以遊蕩罪與徘徊罪(prowling)嫌疑被捕，目前拘押於棕櫚灘郡立監獄。目前川普集團(Trump Organization)並未針對這起事件發表評論。

當地媒體報導說，川普原計畫20日到海湖莊園與家人共度長達兩周的耶誕假期。大陸籍女子陸靜擅闖海湖莊園時，川普以及其他家族成員都不在園內。

警方調查指出，陸靜的入美簽證已經過期，她被捕之後要求行使律師權。這起事件是在過去一年當中，第2起大陸女子闖入海湖莊園而遭逮捕的事件。首次案件是今年3月30日，同樣是大陸籍女子張玉婧（音譯）擅闖海湖莊園，她被美國特勤局逮捕，還被法院以非法入侵、欺騙司法人員等罪名起訴，最後法院裁定罪名成立，判處8個月徒刑，並予以即刻驅逐出境。

(中時電子報)