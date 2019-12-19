對於民進黨政府開挖韓國瑜岳父砂石場，謝龍介17日在中天電視《新聞龍捲風》表示，選舉不能選到沒人性！

謝龍介分析，民調贏30幾趴換算成票數是400多萬票，謝也透露，民進黨立委跟他說，龍介兄，抱歉，這是「三八裝賢慧」，用做得也不能贏這麼多。

謝龍介舉例，賴清德贏20幾趴後來倒輸8趴，也差不多30幾趴，這樣也做得出來，現在只想要贏！

謝龍介批評，現在用國家機器去針對一個候選人，無所不用其極，蔡英文選到這樣，越選越怕，屏東市蔡的故鄉，卻被蘇嘉全「將軍抽車」，跟派系妥協。

謝龍介也批評，大家吃得肥滋滋，7、800隻肥貓，還要再連任，台灣人這麼笨？內政外交做不好，然後來「做民調」！高雄賭盤就是PK，雙方都可以鼓舞士氣，但是用國家資源養網軍，「不要吃太快！吃快弄破碗，緊走沒好路，緊走沒好步，這樣會跌倒！」

謝龍介也喊話，你身邊這些人都在騙你！民調做到贏30幾趴，都不會覺得不好意思？「做得太雄，我都不好意思說，」，台灣最好的武器就是民主，大家要好好珍惜，如果破壞民主，用國家資源介入，搞到最後，會禍延子孫。

謝龍介呼籲，步是說台灣要走向世界、台灣要南進？但台灣沒有進入「東協+6」，要台商自己去打拚，泰國有給台灣尊嚴？去泰國玩還要翻口袋給他看剩多少錢！這根本藐視台灣人尊嚴，蔡也沒說半句話，繼續保持安靜，根本沒能力帶領台灣何去何從！

謝龍介最後說，南北大小村莊，他看很多，庶民甘苦，蔡無法將心比心，「妳只出一張嘴！」

(中時電子報)