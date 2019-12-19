格陵蘭選愛立信建設5G 華為失利 22:012019/12/19 工商 蘇崇愷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 格陵蘭國營電訊商Tele Greenland宣布，將選擇瑞典電信設備業者愛立信（Ericsson）作為未來5G電信網路建設的合作方，中國資通訊設備大廠華為落選。 香港信報19日報導援引外電消息，Tele Greenland行政總裁Kristian Reinert Davidsen日前表示，不認為華為有可能成為格陵蘭的5G供應商，愛立信在各方面都是適當的選擇。 (工商 ) #5g #華為 #愛立信 #格陵蘭 #電信 也許您會感興趣 推薦閱讀 台股旺到明年 有機會突破5年高峰 04:102019/12/16 焦點新聞 北約拒絕唯「美」是瞻 04:102019/12/16 論壇廣場 5G標準趨勢 專家開講 04:102019/12/16 投資理財 5G iPhone露敗象？知名蘋果分析師曝拖油瓶 09:482019/12/16 財經 加速5G發展 OPPO於吉隆坡成立亞太中心 17:402019/12/16 科技 中華電伴你好讀推動11年 逾6千位學生受惠 22:042019/12/16 生活 5G手機放量 五天王得利 04:102019/12/17 財經要聞 《通信網路》明泰＋佳世達＋仲琦，網通5G團隊就戰鬥位置 16:142019/12/18 財經 《科技》亞太區5G成長動能強，資安議題升溫 09:092019/12/19 財經 《電子零件》5G、半導體材料收割，騰輝-KY勞開陸：明年是豐收年 16:482019/12/19 財經 財經熱門新聞 突然天黑！台積電大暴殺 網友抓到兇手了 - 財經 聽張忠謀的話賺1倍！網嘆：聽她的…現在睡橋下 - 財經 買344元台積電就跌了 網友冷看股市笨鳥崩潰 - 財經 又危險…要救富邦VIX？顧立雄說話了 - 財經 - 工商 勿忘面板慘業！華為禁令加速去美化 恐爆市場災難 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。