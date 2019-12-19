格陵蘭國營電訊商Tele Greenland宣布，將選擇瑞典電信設備業者愛立信（Ericsson）作為未來5G電信網路建設的合作方，中國資通訊設備大廠華為落選。

香港信報19日報導援引外電消息，Tele Greenland行政總裁Kristian Reinert Davidsen日前表示，不認為華為有可能成為格陵蘭的5G供應商，愛立信在各方面都是適當的選擇。

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