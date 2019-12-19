台積電19日除息2.5元，開盤卻開低走低，終場下跌7元，收在335元，面臨貼息窘境，有分析師認為，台積電19日除息前股價已經高漲，推高台積電本益比，外資擴大賣超2萬2919張，也只是回到台積電未來營運利多正常反應。

台積電從今年起季季配息，先是在今年9月19日第一季除息2元，當時台積電ADR與現股有價差，加上台積電先進製程取得各家大廠青睞，7奈米製程產能更是值達年底，在當日除息秒填息，加上近幾日外資不斷進場加碼台積電，外界原本預期有望再現台積電秒填息行情，然而19日股價以340元開低，盤中一度觸及平盤，但尾盤賣壓湧現，終場下跌7元，收在335元，表現不如預期。

根據證交所數據統計，投信與自營商持續加碼台積電，但外資擴大賣超2萬2919張，高居外資19日賣超第二大，導致台積電股價不漲反跌。

台積電12月以來股價屢創歷史新高紀錄，最高攀至345元，大漲40元，漲幅達13.11%。若從今年初以來，股價更是大漲119.5元，漲幅達52.99%，遠遠超過台股大盤表現。

據中央社報導，分析師王兆立表示，台積電穩居晶圓代工龍頭，明年在5G與高效運算等題材持續發酵，業績將比今年再成長15%至20%。不過，根據外資估計，台積電明年每股純益約17元，股價高點落在345元，本益比超過20倍水準，若以一年發配股息10元來計算，殖利率也僅有2.9%，也就是說台積電股價目前回檔，也只是適度反應未來營運利多，所以才會影響19日除息後股價表現。

(中時電子報)