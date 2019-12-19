陳揮文談韓冰。(影片自22:50開始)

2020總統大選將近，選舉黑函滿天飛，資深媒體人陳揮文在談種種黑韓手段時，突然有感而發，忍不住為韓國瑜女兒韓冰叫屈，替她感到可惜，因為他們這圈子也有人一直在講韓冰如何如何…。

韓冰是韓國瑜去年1124選戰勝利的大功臣，為父親打空戰大成功，不過這次韓國瑜參選總統，卻不見韓冰身影，原因令人好奇。對此韓國瑜早前受訪，就坦言連女兒都被抹黑懷孕，所以他絕對不會讓女兒出來受到這種遍體麟傷式的抹黑攻擊。

陳揮文今晚在廣播節目中也透露他們這圈子也有一些人一直在講韓冰如何如何，「我跟你講她為什麼不出來輔選，她怎樣怎樣…，哇靠你講得跟真的一樣，那怎麼都沒人寫？四處講欸！」

陳揮文稱這些人還不是最近1、2個月才這樣，而是已經講很久了，「我真心覺得你去道人家的長短、講人家八卦很不道德，你還在電視上講得人五人六，一副他什麼都知道，很缺德啦，這個圈子真是很糟糕！」

(中時電子報)