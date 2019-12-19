三立集團總經理張榮華與醒吾科技大學校長陳義文19日簽屬產學合作契約，將透過「醒吾三立影視學院」產學合作全力培養全媒體影視人才，期盼打造出第一線影視幕前、幕後優秀人才。除了新生代男星宋緯恩擔任學院大使，主播出身的林書煒也擔任「醒吾三立影視學院」講師，她將傳授口條與主持方面課程，過去她曾在世新短暫教書過，直說最怕學生明目張膽上課睡覺，因為沒做到尊重，她笑說：「我也擔心太嚴厲，學生會給我評鑑太低。」

林書煒與宋緯恩出席醒吾三立影視學院」產學合作簽約記者會。（三立提供）

林書緯還透露，其實剛到三立播新聞時，長官曾找她客串演出偶像劇，但她總覺得自己太理性而婉拒，多年後也曾客串電影，演的就是主持人，但有場劇中劇卻難倒她，結果NG了10多次，還被導演說：「會主持還真不一定會演戲！」

林書煒出席醒吾三立影視學院」產學合作簽約記者會。（三立提供）

宋緯恩從「華流之星」選拔脫穎而出，目前也因演出BL劇而人氣爆漲，這次他擔任學院大使，直呼這次有機會回到校園和學生們分享演藝受訓過程的經驗好開心，而最近他演出的BL劇昨晚播出完結篇，一場哭戲讓他獲得不少網友說讚，他笑說哭戲也是在「華流之星」當學員時磨練出來的，他記得有次要課堂小考「情緒記憶」，看到不同名詞要哭出來，他前一晚上在洗澡前就在坐在馬桶上練習哭，沒想到當時一哭卻嚇壞好友吳念軒，因為當時他正好打視訊電話給宋緯恩，一看到他哭慘模樣還以為發生甚麼事情，差點衝出門去找他。宋緯恩說自己一直有偶包，他堅持哭也要哭的帥，因為每次看自己哭鼻孔都會變好大很醜。

宋緯恩出席醒吾三立影視學院」產學合作簽約記者會。（三立提供）

「醒吾三立影視學院」找來各界專業講師，包含多次金鐘得主《你的孩子不是你的孩子》導演陳慧翎、從幕前走到幕後《俗女養成記》導演嚴藝文、金鐘得主《水下30米》製作人李景白、曾任廣播金鐘奬頒獎典禮主持人林書煒、《綜藝玩很大》製作人湯宗霖、《月村歡迎你》編劇張綺恩以及線上演員吳念軒、宋緯恩及三立藝能中心演員等，於醒吾科技大學開設一學年課程，讓學生能在就業前了解業界所需人才特質，未來更有機會畢業即就業。

三立集團總經理張榮華與醒吾科技大學校長陳義文、林書煒與宋緯恩出席醒吾三立影視學院」產學合作簽約記者會。（三立提供）

記者會中三立集團總經理張榮華表示三立是全方位媒體，希望有更多的優秀年輕人未來加入，給下一代年輕人更好的舞台，醒吾科技大學校長陳義文致詞說這次是第二次與三立集團產學合作，他認為一定得讓學界和業界互相配合，將企業文化帶進學校，在學生還沒出社會之前，就和企業有共同認識，因為認識、了解，才有機會在畢業後快速進到業界，才不會因適應不良而被淘汰。

(中時 )