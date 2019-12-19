蘇格蘭第一部長史特金女士今天表示，蘇格蘭政府將在今天，向強森政府提交在當地舉行獨立公投請求的相關文件。

史特金在蘇格蘭首府愛丁堡說，經過這次選舉，再度提出舉辦新投票（公投）的請求，已經無庸置疑。史特金說，文件中包括她的論述，以及立法草案等。公投時間計畫為明年（2020年）下半年。她希望政府能同意所謂的第30章命令（Section 30 Order），賦予蘇格蘭議會舉行獨立公投的權力，並確立其合法性。

史特金說，「蘇格蘭應有機會行使自決權，我們不想脫歐，我們是被強迫脫歐，未來應該掌握在我們自己的手中。」

「蘇格蘭民族黨」（SNP）在12日的英國大選中，於蘇格蘭大獲全勝，59 席中囊括48席，一舉洗刷2年前慘敗的奇恥大辱，更進一步深化該黨的反脫歐立場，SNP也被預期將再度叩關辦獨立公投，升高與政府的憲政對立。身為SNP黨魁的史特金在勝選後放話，選舉結果意味著，蘇格蘭已對強森政府釋放明確訊號，他們不要離開歐盟。

不過，強森政府已表態，國家的完整與繁榮，是當前英國至關重大。史特金警告強森，斷然拒絕她再次公投的請求，她不會就此善罷甘休。

蘇格蘭在2014年9月舉辦獨立公投，結果55%反對獨立、45%支持，據此結果，蘇格蘭留在聯合王國（英國）。而在2016年的脫歐公投中，脫歐勝過留歐，但蘇格蘭反對。

(中時 )