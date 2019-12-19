台南市山上區盛產水果，但山上區還有一項特產，就是法務部矯正署明德外役監獄出產的「黃金雞」，每年供不應求。山上區公所為了讓在地居民及遊客認識這項山上特產，21日上午將於山上花園水道博物館大型停車場舉辦「冬至山上遊 來呷黃金雞」免費燒酒雞品嘗會。

明德外役監獄出產的「黃金雞」品種為黑羽尖胸雞，採自然放牧飼養方式管理，雞隻白天於舍外活動，因運動量充足，雞肉肉質結實，未施打成長激素非靠藥物速成，需飼養4個月才能出售。

由於「黃金雞」骨細皮薄低脂肪、肉質香甜富彈性咬勁，數十年各公家機關、學校團體長期訂購，尤其是過年、清明、中秋等大節日，供不應求，每年約出貨3萬隻，所得皆上繳回法務部。

山上區區長余基吉表示，公所利用冬至前夕，結合明德外役監舉辦品嘗活動，除了讓大家冬至補冬暖身，健康一整年外，也可以宣傳本地所出產農產品及觀光景點山上花園水道博物館。

燒酒雞免費品嘗會21日星期六上午9時～12時舉辦，公所準備600份燒酒雞讓民眾免費品嘗，更免費提供120份給予低收入戶跟中低老人。活動現場也有販賣土雞，並結合在地果農展售當地當季鮮果，更邀樂團前來演奏，歡迎遊客周末來山上進補吃雞、遊古蹟。

(中時 )