昔日「城市少女」黃雅珉兒子黃士杰之前被指是「捐精」而來，引發生父Elie不滿，揚言提告黃雅珉。黃士杰拍攝的BL劇《2020因為愛你》19日舉行媒體探班，黃士杰表示，父母前一晚吃了「和解飯」，「提告這事是我爸一時氣頭上，他以為是我媽去講的，其實是個誤會，現在已經化解」。

黃士杰（左起）、蘇韋華、徐謀俊、李時剛、張又瑋、郭宇宸。達騰提供

黃士杰說，「之前夾在中間會有一種我該怎麼解決這事的感覺，我爸從小是照顧者，爸爸才165公分，媽媽156公分，我現在能長到183，因爸爸是瑜伽老師，從小替我按摩，很謝謝他們」，認為父母現階段相處關係圓滿，讓他很開心，他首次拍戲還是拍男男BL劇，媽媽不想給他壓力，所以都沒到場探班。

18歲的黃士杰劇中和17歲正讀內湖高中的蘇韋華配對，劇中彼此獻出螢幕初吻。黃士杰笑說，他們在圖書館的吻戲比較像「兄弟之吻」，「拍戲時看著對方眼睛，心裡還是會有點卡關」，蘇韋華誇黃士杰「嘴唇很厚實」，形容是「7分熟的牛排」，黃士杰笑稱：「有那麼硬嗎？」

黃士杰（左起）、蘇韋華、徐謀俊、李時剛、張又瑋、郭宇宸。達騰提供

韓星李時剛劇中講韓文，要跟徐謀俊談情說愛，李時剛坦言剛開始最擔心語言不通，但愈演愈覺得情感合得來就夠，拍到最後反而介意畫面美不美，徐謀俊說和李時剛靠吃燒肉培養感情。2人有半裸身材床戲，徐謀俊被問到李時剛的身材如何？李時剛自己搞笑回：「C CUP（罩杯）。」

張又瑋和郭宇宸藉由共同朋友拉近距離，他們在劇中被歸類是野獸派，床戲非常多，回想第一次見面就要上床，張又瑋說，「導演引導我們互相注視，要我撲上去，我也忘記有沒有喇舌」；這組男男在床上激情四射，讓在旁觀摩的黃士杰嚇到下巴快掉下來，還納悶反問導演：「要這麼快嗎？」

青春校園純愛劇逐漸成為一股新的風潮，《2020因為愛你》開鏡當天在《2020因為愛你》臉書粉絲團首開直播讓6位演員首次與粉絲見面，直播後點閱率至今破萬，未演先轟動讓6位演員們信心增加不少。6位合體之後在導演周美玲的要求下，以最快時間培養最佳默契，戲裡戲外隨時保持最佳「戀愛」狀態，讓拍戲現場總是充滿著「粉紅泡泡」，導演周美玲忍不住說：「我快受不了你們這些粉紅泡泡啦!每個人都是粉紅泡泡製造機！」

6位演員幾乎都是BL初體驗，其中徐謀俊百分之99的戲分都要跟韓星李時剛搭檔演出，中、韓文夾雜之下兩人壓力更是比其他CP要來的大，還好戲劇經驗豐富的兩位表現出絕佳的默契，韓星李時剛表示：「從接到劇本後，我就開始身材的鍛鍊，所以飲食方面一直都在減肥的狀態，但是開拍第一天後我就放棄了，原來在國外做戲劇演出的工作竟然是這樣花精神跟體力，所以第一天我就跟經紀人說我要恢復正常的飲食不要減肥了，實在太耗精神了。」

徐謀俊：「一開始我也很緊張兩人語言不通要如何對戲，這次劇中有蠻多韓文的台詞，我也花了一些時間在練習韓文，從開拍之後我在現場就是多跟李時剛請教韓文的發音，下戲之後一起吃個飯，很快地就互相蠻有感覺了！」 導演周美玲對李時剛的表現讚譽有加：「沒想到在語言不通之下卻可以快、狠、準專業到位，讓我們的拍攝進度加速。」《2020因為愛你》開拍到目前11天，天氣都好好，拍攝進度快天氣又好讓韓星李時剛驕傲的說：「我可是有太陽之子之稱，沒想到來到台北我的超能力還是一樣有效。」

《2020因為愛你》由達騰娛樂與KKTV聯合出品，預計2020年2月14日情人節台灣日本同步上檔，台灣播出平台KKTV，日本播出平台Video Market和Rakuten TV，全台首次以每集12分鐘方式播出。

(中時 )