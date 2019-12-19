科學家已經找到了狂牛症的病因，這樣就可以採取預防措施，以避免這種疾病的再次發作。

物理學網(phys.org)報導，1980年，在英國首次出現一種牛隻的神經退化性疾病，發病的牛會失去意識，全身抽搐，因此被稱為「狂牛症」。科學家發現病牛的腦子變成空洞的海綿狀，因此也稱為牛腦海綿狀病變(bovine spongiform encephalopathy,簡稱BSE)。

這種疾病在其他的哺乳動物也會出現，也有羊騷癢症、狂鹿病，以及發生在人類身上的庫賈氏症(Creutzfeldt-Jakob disease,CJD)，這種病是一種錯誤的、會高度感染的變異蛋白，即朊病毒(亦稱普立昂蛋白,prion)，不過朊病毒因物種而異，沒辦法有效的做實驗。

最近法國國家農業科學研究所（INRA）的科學家，向一種經基因處理的變異小鼠(加入牛的基因)，注射了引發羊騷癢症的朊病毒（ AS pouratypical scrapie），確定變異小鼠出現了狂牛症的現象。美國國家科學院院刊PNAS的一篇文章表示，「這不僅證明了這種疾病，具有從一個物種轉移到另一種物種的能力，也就能夠廣泛實驗。」

INRA的研究員奧勒佛‧安德魯(Olivier Andreoletti)認為，「轉基因小鼠是一個非常好的模型，可以很好地了解如果將一頭母牛，暴露在這些朊病毒下會發生什麼事」

INRA指出，建立實驗模型，就有機會研究如何對抗它。

1980年出現狂牛症後，歐洲、北美和許多其他國家的牛也開始傳播，這一過程與畜產飼料裡混著動物內臟與骨粉有關，結果造成狂牛症的廣泛感染，甚至人類在食用病牛之後，也導致人類感染該疾病。

1990年代開始，歐洲採取了一系列措施來應對這種疾病的蔓延，包括禁止動物成分的飼料，對交叉污染進行更嚴格的監視，終於控制了蔓延。

但是，相關疾病仍在環境中，美國這兩年出現「瘋鹿症」(chronic wasting disease )，美國田納西州野生動物資源局，在測試了8700隻野生鹿中，已發現有148隻呈陽性反應。野生動物資源局提醒獵人們，必須注意行動詭異的鹿。

(中時電子報)