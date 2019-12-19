總統蔡英文競選陣營發言人簡舒培昨（18）日回應國民黨總統候選人韓國瑜指稱總統30歲賣地獲利逾億元一事表示，土地是總統家族共同持有且依法申報，沒有獲利1.8億元。

根據《中央社》報導，總統蔡英文競選連任辦公室發言人簡舒培18日晚間表示，韓市長在政見會上所說的這15筆土地，都是共有持分，大多是蔡總統家族共同長期持有。家族成員處分出售後，蔡總統在1997年12月公平會委員任內財產申報時，因這些土地持分賣出而存款增加4423萬餘元，這些也都依法申報。因此，並沒有韓市長在政見會上所說的獲利1.8億元，這完全又是不實的抹黑。

《中央社》報導指出，簡舒培進一步說，2016年總統選舉時，蔡總統面對相關質疑，雖然當時她並沒有公職身分，但仍選擇一次公布20年財產變動資訊，當然也包括韓市長所說的這部分，同時，蔡總統也將財產信託。相關事情當時已經釐清，現在只要google也都還有完整資訊，舊事重提完全沒有意義。

(中時電子報)