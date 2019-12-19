根據交通事故資料顯示，騎乘自行車發生交通事故導致傷亡之人數中，以頭部受創者所占比率最高，台南市政府教育局統計，自行車為國中生上下學使用比例最高的交通工具，為養成學生騎乘自行車車配戴安全帽習慣，市府主動提供各校「愛心安全帽」，市長黃偉哲親自出席並示範使用，喚起各校重視學生交通安全，也達交通安全教育向下扎根之效！

教育局指出，自行車為國中階段使用上放學比例最高之交通工具，發生交通事故造成嚴重傷亡原因，莫過於頭部未受安全保護所致，為降低交通事故發生及傷亡，除要求各校加強宣導騎自行車需戴安全帽外，同時利用各項活動宣導，灌輸學生正確騎乘知識，期望透過「愛心有帽，安全一把罩」活動，都要配戴安全帽，以確保自身安全！

黃偉哲表示，由於學生騎乘自行車，有時忘記戴安全帽或臨時故障卻沒安全帽可用，因此決定購置愛心安全帽，依據學校班級數，配送給國中各校使用，今日上午於忠孝國中舉辦致贈典禮，忠孝國中也向市長獻上全國交通安全教育金安獎殊榮，期待一同降低自行車事故發生率，以達到完善的風險預防，讓騎自行車上放學成為一件快樂又安全的事情。

另外，為維護個人衛生，各校另配發一罐安全帽清潔噴霧以供使用，教育局呼籲所有使用愛心安全帽的學生，能正確配戴之外，使用完畢後亦請歸還學校，讓下一位使用者也能共享這份愛心與便利。

(中時 )