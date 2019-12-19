大部分的人應該都會讓自家的廁所維持乾淨，但一名網友在臉書上表示，最近第一次拜訪女友家，沒想到打開廁所後，看到令人崩潰的一幕，因此他忍不住上網抱怨，「我在哪裡啊…」。

原PO在臉書社團《爆廢公社》中貼出一張照片，照片裡可見廁所一隅擺著垃圾桶，但垃圾桶已經被用過的衛生紙給淹沒，髒亂程度堪比外面公廁。原PO崩潰表示，「當你第一次去女朋友家吃晚餐後，要上廁所時！看見了你會怎麼辦？是分手呢？還是動手幫她們清潔呢？因為是（單親）加上女友母親真的很貪懶的單親母親....我到底在哪裡啊.......怎麼那麼多」。

男網友PO出第一次進女友家廁所的慘況。（摘自臉書社團《爆廢公社》）

網友看到這驚人一幕紛紛留言，「公廁如果是這樣我都不進去了，何況是家裡」、「母親不清，女兒也不清，你敢娶」、「兩個都放爛不肯清，你要當男傭嗎」，而原PO隨後也補充，「女友還是某公司的櫃姐兼經理，以（已）分手了！環境品質真的太！」

(中時電子報)