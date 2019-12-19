2019年半導體類股氣勢如虹，摩根士丹利分析師在最新報告坦言錯看半導體前景，並上修半導體產業的投資評等。大摩看好博通（Broadcom）和輝達（Nvidia）後市。

摩根士丹利分析師摩爾（Joseph Moore）在報告中指出，即便2019年幾乎所有半導體業者都在每季宣布下修財測，但基於半導體類股漲勢凌厲，我們對2019年半導體產業悲觀的看法顯然有誤。

摩爾對2020年的半導體展望已經沒有先前那麼悲觀。他將半導體產業的投資評等由「謹慎」（cautious），上修至「與市場一致」（in-line）。

摩爾指出，「最壞的情況可能已經過去。」但他仍認為半導體產業依舊面臨部分挑戰，無法對整體產業抱持樂觀態度。

就記憶體晶片市場而言，摩爾預期NAND的利潤可望回升，DRAM的利潤或許能維持穩定，不過他也擔心庫存攀升問題。

摩爾為投資人挑選3檔個股，投資首選是正加速轉型的博通，輝達因為擁有獨特的產品周期成長特性而獲得欽點。摩爾看好的標的還有恩智浦（NXP）。

另一方面，摩根大通分析師蘇爾（Harlan Sur）也對博通青睞有加，主要基於該公司業務多樣性、強勁的自由現金流和股利增加。蘇爾也看好在資料中心領域占有一席之地的輝達、英特爾和美光。

2019年迄今，標普500指數漲勢最強勁的3檔個股皆是半導體公司，分別是超微（AMD）、科林（Lam Research）與科磊（KLA）。應材（Applied Materials）與Qorvo則進入標普指數漲勢前十強個股。

(工商 )