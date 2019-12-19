今天下午彰化縣二水鄉民生路與文昌路口，一名機車駕駛疑似未依規定兩段式左轉，導致63歲洪男所駕駛的砂石車，因閃避不及直接撞上路旁的贊修宮，當場撞爛贊修宮右側圍牆，附近居民聽到巨大聲響都嚇得從家裡跑了出來，現場也留下長長的剎車痕，所幸砂石車駕駛並未受傷，但肇事的機車駕駛卻不見蹤影。
事情發生在今日下午一點半左右，洪男所駕駛的砂石車，行徑民生路與文昌路口時，對向車道一輛機車，疑似未依規定兩段式左轉，直接左切，洪男撞見嚇到急踩煞車，機車駕駛幸運逃過一劫，但砂石車直接撞上路旁贊修宮的圍牆，砂石車頭及圍牆都被撞毀，所幸洪男並未受到傷害，只是受到了不少驚嚇。
「車壞了可以修，還好沒有撞到人」洪男表示，當時他從南投林內載滿砂石，要往社頭方向前進，行經該路口時是綠燈，因此保持時速5.60通過，沒想到機車駕駛突然左轉，他嚇一跳馬上將方向盤往右轉，還好沒有撞到對方，自己也沒有受傷，但是下車時那輛機車已經不見了。
二水分所員警表示，民生路與文昌路口為兩段式左專路段，循線調閱路口監視器，發現該騎士並未依規定轉彎造成事故，而根據車牌號碼找到車主，發現是一名女性，但監視器畫面中騎士看起來是一名老翁，應該不是車主，目前車主尚未到派出所製作筆錄，詳細的肇事原因還有待調查釐清。
(中時 )
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