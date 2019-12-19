蔡英文總統今晚出席「內湖科技園區發展協會歲末聯歡晚會」表示，展望新的一年，政府會持續推動投資台灣三大方案，加強技職學生和產業聚落的連結，也會持續當大家的後盾，打造台灣成為亞洲高階製造及研發的中心。

蔡英文致詞時表示，過去這一年以來，在美中貿易衝突等因素衝擊下，全球的經濟都面臨挑戰。不過，靠著產業界和政府共同努力，台灣已經在變動中站穩腳步。我們的經濟穩健發展與成長。這幾天，股市的指數也持續挑戰29年來的最高點。

她說，台灣的投資環境正重新受到台商、外商的肯定，所以今年以來，不只台商回流投資突破7000億元，知名外商例如微軟、Facebook、Google，也紛紛在台灣加大在研發和創新的投資，擴大和台灣產業界的發展與合作。

能有這些成績，她認為，很大一個原因是來自於產業界的夥伴，正確布局，勇於創新。於是我們可以把挑戰轉換成機會，持續維持台灣整體的競爭力。

展望新的一年，蔡英文強調，政府會持續當大家的後盾。我們會持續推動投資台灣三大方案，鼓勵回流的台商、根留台灣經營的台商、以及中小企業，一起深化軟硬整合，投入高附加價值的生產，把台灣打造成亞洲高階製造及研發的中心。

在全球供應鏈快速裂解、重組的年代，她有信心，台灣會重新擦亮MIT的招牌，在新的產業價值鏈中取得關鍵地位。此外，我們會持續加強人才培育，也會啟動規劃，在大學校園設置「產學高階研發創新基地」，協助大學生、研究生提早接觸重要產業，也會分區設置「技職人才及技術培育基地」，加強技職學生和產業聚落的連結。

她說，新興的產業、高科技的產業都需要專業技術人才，政府會做好準備，協助學界、業界，共同培養下一個世代優秀的產業人才。現在，我們內科園區有超過5,000家企業，提供15萬個就業機會。內科除了是許多企業的區域總部和研發中心，也是經濟部推動「智慧城市」重要的示範場域。內科具備的條件，就是台灣成為亞洲高階製造及研發中心最有利的基礎。

她很期待，我們可以延續穩定的步調，一起把握這波穩健成長的機遇，讓內科更發展，也讓台灣的經濟更亮眼。「展望新的一年，我們一起來加油」。

(中時 )