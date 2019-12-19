（自左至右為源鉑資本執行長胡一天，MaiCapital創辦人黃兆瑜（Michael Wong）、庫幣科技創辦人暨執行長歐仕邁、Nasdaq企業併購與投資部門負責人Michael Karbouris。圖／陳碧芬）

源鉑資本（KYBER CAPITAL）是專注投資前瞻金融科技的新世代創投業，在今（19）日舉辦的2019秋冬策略展望會上，源鉑資本執行長胡一天宣佈，成為獨立市場研究諮詢機構FundStrat Global Advisors的戰略投資人，源鉑此項投資行動，除了連結其龐大的全球投資機構網絡，還要將FundStrat全球級金融話語權的關鍵品牌影響，成為協助新創企業發展的助力。

FundStrat Global Advisors由紐約著名市場策略分析師Tom Lee擔任共同創辦人，Tom Lee 曾任紐約摩根大通銀行股市總策略師，是華爾街最早開始看好虛擬貨幣與區塊鏈產業的頂級分析師，其推特的點閱率已超過6,000萬次。

時至今日，比特幣已經十歲、區塊鏈技術都經燒了兩年，胡一天表示，區塊鏈產業正在經歷投機潮後的汰弱留強與整改兼併，2020年全球區塊鏈新創企業將面臨快速商業化的挑戰，源鉑資本目前的重點，是積極優化與協助已投資新創企業的成長，未來關注的領域包括結合大數據與數位資產的新應用，先進密碼工程的商業化以及隱私保護科技等。

「現在我們不輕易投資新標的，除非該項投資對既有生態系能帶來實質助益」，胡一天說，此次展望會邀請的庫幣科技、MaiCapital金融科技新創公司，源鉑資本都是早期投資人的角色，2020年也將在此原則下協助投資事業。

庫幣科技創辦人暨執行長歐仕邁、MaiCapital創辦人黃兆瑜(Michael Wong)以及Nasdaq企業併購與投資部門負責人Michael Karbouris，今天都共同參與2020年金融投資趨勢的分享。

(工商 )